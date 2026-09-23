Paramount Skydance y Warner Bros Discovery han dado un paso decisivo hacia el cierre de su fusión después de alcanzar el pasado lunes un acuerdo con California y otros 11 estados que habían demandado para bloquear la operación.

El pacto despeja uno de los principales obstáculos legales que quedaban para la adquisición de Warner Bros Discovery, valorada en unos 110.000 millones de dólares en términos de valor empresarial, aunque todavía necesita la aprobación de un juez.

La reacción de Wall Street fue inmediata. Warner Bros Discovery llegó a subir más de un 10% durante la sesión, mientras Paramount también registró fuertes avances después de que se conociera el acuerdo. En las primeras operaciones del lunes, antes de confirmarse definitivamente el pacto, Warner había llegado a subir un 7,9% y Paramount un 6,8%.

El movimiento refleja que el mercado percibe ahora más cerca el cierre de una operación que todavía tiene por delante algunos trámites y compromisos. En este sentido, Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, valora positivamente la operación si permite aprovechar mejor los contenidos y competir con más fuerza, pero muestra dudas en su rentabilidad: «Todo dependerá de cuánto cueste conseguirlo».

Además, Vega considera que la reacción bursátil encaja con el cambio en las expectativas sobre la operación, cada vez más cerca del cierre. Sin embargo, advierte de que todavía no se pueden dar por descontados todos los riesgos: «Para el accionista de Warner lo relevante es cobrar el precio pactado; para el de Paramount, que la compra genere beneficios suficientes para justificar la inversión».

Más de 6.000 millones en sinergias

La clave de la operación estará en las condiciones que permitan cerrar el acuerdo y materializar las sinergias previstas. Según los expertos, esas condiciones pueden ser las mismas que reduzcan el atractivo de la compra.

Paramount ha estimado más de 6.000 millones de dólares de sinergias, procedentes de la integración tecnológica, ahorros corporativos, compras, optimización inmobiliaria y otras eficiencias operativas. La compañía calcula que, sobre una base plenamente sinérgica, la operación supone valorar Warner en unas 7,5 veces el EBITDA previsto para 2026.

Javier Cabrera, analista de XTB, ve posible la operación si se cumplen estas sinergias. No obstante, el analista considera que el múltiplo podría terminar siendo superior porque «las previsiones pueden ser demasiado optimistas, más aún hablando de tan corto plazo».

En su opinión, uno de los principales elementos positivos de la operación es «una unificación tecnológica que puede permitir consolidar plataformas de streaming y aumentar la optimización del catálogo».

Si bien, más allá de la cifra que Paramount en sinergias, existe una diferencia fundamental entre los ahorros previstos y las obligaciones financieras. «La deuda exige pagos desde el principio; los ahorros necesitan tiempo, inversión y una integración bien ejecutada», señala Vega.

La propia Paramount calcula que la compañía combinada tendrá una deuda neta equivalente a unas 4,3 veces el EBITDA sobre una base sinérgica en el momento del cierre, aunque sostiene que existe una senda hacia métricas compatibles con grado de inversión en los tres años siguientes. La operación está respaldada por 47.000 millones de dólares de capital y 54.000 millones en compromisos de deuda.

Una deuda de 80.000 millones

Precisamente, la deuda aparece como uno de los principales interrogantes de la operación. Medios estadounidenses sitúan en unos 80.000 millones de dólares la deuda de la compañía combinada. Cabrera considera que «la deuda puede ser un peligro» y apunta a que su reducción llevará tiempo, por lo que no debería esperarse una normalización durante este mismo año.

Por su parte, Vega advierte: «El riesgo es que la presión por reducir costes termine debilitando el contenido y provoque bajas de clientes: se ahorraría por un lado, pero se perderían ingresos por otro».

La cuestión adquiere ahora una dimensión adicional: parte de las concesiones pactadas con los estados obligará precisamente a mantener o aumentar determinadas inversiones en producción.

Paramount tendrá que destinar al menos 1.500 millones de dólares adicionales a producción cinematográfica en Estados Unidos durante cinco años respecto a sus niveles de gasto doméstico de 2025, lo que equivale a un mínimo de 300 millones adicionales al año.

Qué precio pone el mercado al acuerdo

Por ahora, se ha alcanzado un acuerdo con una coalición de 12 fiscales generales que resuelve ese litigio, aunque el pacto todavía está pendiente de aprobación judicial.

Además, dicho acuerdo tiene una duración de cinco años e incluye compromisos vinculantes sobre producción cinematográfica, inversión en EEUU, negociación de canales de televisión y supervisión de las operaciones informativas de CBS y CNN.

El pacto obliga al grupo combinado a estrenar al menos 30 películas al año durante los dos primeros años y 32 durante los tres siguientes. En los dos primeros ejercicios deberá contar con al menos 20 estrenos de amplia distribución y en los tres siguientes con al menos 21. Además, deberá incluir al menos cuatro películas independientes cada año.

Si no cumple el compromiso de producción, Paramount deberá pagar 30 millones de dólares por cada película que falte y puede verse obligada a desprenderse de Miramax. Es una de las principales salvaguardas introducidas por los estados y convierte el compromiso de producción en una obligación con consecuencias económicas y patrimoniales concretas.

El acuerdo también establece que Paramount y Warner deberán negociar durante cinco años de forma separada las condiciones de distribución y transporte de sus respectivos canales básicos de cable. Si la compañía incumple este compromiso, puede activarse la obligación de desprenderse de determinados canales de cable.

En paralelo, el grupo deberá crear un consejo independiente de supervisión de la independencia editorial de CBS y CNN. El objetivo forma parte de las condiciones pactadas con los estados y afecta a dos de las principales operaciones informativas que quedarían bajo el mismo propietario tras la fusión.

La otra gran novedad del lunes es que Paramount también alcanzó un acuerdo con el Writers Guild of America (WGA), que había presentado su propia demanda contra la operación. El sindicato ha retirado así su litigio, aunque mantiene públicamente su oposición a la fusión y sostiene que puede perjudicar a los guionistas y al sector.

Como parte del acuerdo, Paramount aportará 17,5 millones de dólares al fondo sanitario del WGA y asumirá los costes legales del sindicato. Además, se ha pactado una protección de cinco años frente a despidos en la división de informativos de CBS.

Mientras tanto, el calendario sigue siendo importante para Paramount. La compañía afronta una compensación de aproximadamente 7 millones de dólares diarios a los accionistas de Warner por cada día de retraso una vez superado el 30 de septiembre.

Nuevo mapa para la competencia

Más allá del cierre de la operación, la combinación de ambas compañías tendría consecuencias sobre todo el sector. Cabrera considera que se producirá «una gran concentración de actores», algo que «debería mejorar los márgenes del sector por la mayor consolidación», aunque también identifica el riesgo de una guerra de precios.

«De momento no es el escenario previsto porque estamos viendo subidas de precios de Netflix en algunos mercados», apunta. Y añade una consecuencia directa para el consumidor: «Mientras menos operadores haya en el mercado, mayor es el riesgo de que el consumidor pague un mayor precio».

Vega también anticipa una transformación del equilibrio competitivo. «La operación podría reforzar la competencia frente a Netflix y Disney y, al mismo tiempo, reducir las alternativas de quienes venden contenido o distribuyen películas».

A su juicio, un grupo con un catálogo mayor tendría más capacidad para atraer suscriptores, negociar publicidad y exigir mejores condiciones a operadores y salas. «Netflix y Disney afrontarían un rival más fuerte; grupos como Comcast tendrían más presión para diferenciarse o buscar alianzas».

Pero el impacto no se limitaría a las grandes compañías. «Para productores y creadores, habría menos compradores independientes a los que acudir», explica Vega. Y para los consumidores, deja abierta la cuestión central: «La pregunta es cuánto tendrá que pagar por ese catálogo y qué variedad conservará: una empresa más grande no garantiza por sí sola una oferta mejor».

La reacción de las acciones muestra que los inversores han recibido el acuerdo como una señal de que la operación se acerca a su desenlace. Pero las declaraciones de Cabrera y Vega apuntan a una cuestión que va más allá del cierre: el valor de la fusión dependerá de cuánto cueste hacerla realidad y de si las sinergias son suficientes para compensar la deuda, las inversiones adicionales y las concesiones necesarias para culminarla.