Juan Leo, jubilado con 45 años trabajados: «Estoy cobrando una pensión que se queda en 1.600 euros, y hay jóvenes que cobran más que yo»

El debate sobre las diferencias entre generaciones cuando se trata de trabajo, sueldos y pensiones vuelve una y otra vez. Los jóvenes hablan de sueldos bajos, alquileres difíciles de asumir y empleos inestables. Al otro lado están quienes recuerdan décadas de trabajo, jornadas largas y unas condiciones laborales que tampoco fueron fáciles. Ese choque de experiencias volvió a aparecer en laSexta Xplica.

Uno de los protagonistas en el programa televisivo fue Juan Leo, jubilado después de 45 años cotizados, que quiso defender el esfuerzo realizado durante toda su vida laboral. Actualmente recibe una pensión de 1.600 euros y utilizó su caso para responder a las críticas sobre la situación económica de los pensionistas frente a la de los trabajadores más jóvenes. «Yo tengo mucho respeto a la juventud, porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro, y me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo», aseguró durante el programa. Sus palabras dieron paso a un intercambio sobre salarios, pensiones y las dificultades que ha tenido que afrontar cada generación.

Juan Leo: «Cobro una pensión de 1.600 euros, y hay jóvenes que cobran más que yo»

Juan Leo recurrió a su propia historia para explicar por qué considera que su pensión no puede analizarse sin tener en cuenta todo lo que ha cotizado anteriormente. Los 1.600 euros que cobra como pensionista llegaron, según recordó, después de 45 años de aportaciones al sistema. Por eso quiso dejar claro que no considera que su generación haya tenido las cosas fáciles. Durante su intervención habló también de las horas extraordinarias que realizó cuando trabajaba. Aquel esfuerzo, explicó, fue el que le permitió conseguir en su momento «una casa y un 600».

Su argumento chocó con el de Paloma Martín, portavoz de la organización juvenil Lideremos, que participaba en el debate. La conversación acabó entrando en un terreno habitual cuando se comparan las condiciones laborales de distintas generaciones: hasta qué punto los jóvenes están dispuestos a hacer los mismos sacrificios que hicieron sus padres o sus abuelos. Leo fue bastante crítico en este punto. A su juicio, hay jóvenes que «quieren mucho sueldo y trabajar regular», y contrapuso esa actitud con las horas extra que él tuvo que realizar durante su etapa laboral. También planteó otra cuestión que considera ajena a los jubilados: la transformación que ha experimentado el empleo durante las últimas décadas. «¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido miles de puestos de trabajo?», preguntó.

¿Cobran realmente los jóvenes más que un jubilado con una pensión de 1.600 euros?

La frase de este jubilado admite un matiz importante. Evidentemente, hay jóvenes que pueden cobrar más de 1.600 euros, como afirmó el jubilado. Eso no significa, sin embargo, que sea la situación habitual entre los trabajadores de menor edad. Los datos salariales sirven para poner la comparación en perspectiva. Según las cifras recogidas durante el debate, los menores de 25 años cobran de media alrededor de 1.370 euros brutos mensuales en España. Una cifra que se aleja considerablemente del salario medio del conjunto de trabajadores, situado alrededor de los 2.380 euros.

Hay además una diferencia que dificulta comparar directamente ambas cantidades. Un salario se expresa habitualmente en términos brutos y está sujeto a las condiciones de cada contrato, mientras que la cuantía de una pensión responde a las cotizaciones acumuladas y a las reglas establecidas para calcularla. La situación de los jóvenes tampoco depende exclusivamente del sueldo. El precio de la vivienda y del alquiler, la temporalidad o las dificultades para emanciparse forman parte de un escenario económico diferente al que encontraron generaciones anteriores.

El choque entre jóvenes y jubilados por las condiciones de trabajo

El debate que se produjo en el mencionado programa refleja una comparación complicada porque ambas generaciones hablan desde realidades laborales diferentes. Para Leo, sus 45 años cotizados son una parte imprescindible de la conversación. Su pensión actual no apareció de la nada: detrás hubo décadas trabajando y contribuyendo al sistema. También recuerda una época en la que hacer horas extraordinarias formaba parte del camino que siguió para comprar una vivienda y mejorar su situación económica.

Los jóvenes se encuentran hoy con otro mercado laboral. Algunos puestos de trabajo han desaparecido, otros han surgido con la digitalización y determinadas profesiones se han transformado por completo. A eso se añade el problema de acceder a una vivienda, especialmente en las grandes ciudades. Por eso comparar únicamente cuánto cobra un pensionista y cuánto ingresa un joven cada mes cuenta solo una parte de la historia.

La intervención de este pensionista, en cualquier caso, dejó clara su posición. No niega que los jóvenes tengan problemas, comenzó precisamente diciendo que los respeta y recordó que tiene cuatro hijos, pero tampoco acepta que las dificultades actuales resten valor al esfuerzo realizado por quienes trabajaron durante décadas. Su pensión de 1.600 euros después de 45 años cotizados es el argumento con el que lo resume: puede haber jóvenes que cobren más, pero detrás de esa jubilación hay prácticamente toda una vida laboral.