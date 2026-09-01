El BOE lo ha confirmado y ya está en vigor: bajada sin precedentes de las nóminas en 2027 por la subida del IMEI

Desde 2023 hay una cotización más que debemos tener en cuenta cuando miramos nuestra nómina. Es posible que muchos no lo hayan visto, o no se han fijado pero se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que si bien comenzó siendo bastante pequeño, lo cierto es que ha ido subiendo cada año y en 2027 lo volverá a hacer. Así que sí, el próximo año pagaremos algo más a la Seguridad Social.

Actualmente el MEI está en el 0,9%, pero ese porcentaje se reparte entre la empresa y el trabajador. Durante 2026 nosotros asumimos el 0,15% y la empresa el 0,75%, mientras que el próximo año pasaremos a pagar el 0,17% y las empresas el 0,83%. En total será un 1% y será el porcentaje que se aplique durante 2027. No hablamos de una gran diferencia en nuestra nómina, pero al final es dinero que dejamos de cobrar y además, la subida de 2027 no será la última. El MEI tiene marcado un calendario que seguirá elevando el porcentaje hasta llegar al 1,2% en 2029.

Bajada sin precedentes de las nóminas en 2027 por la subida del IMEI

Para saber cuánto nos va a costar sólo tenemos que aplicar ese 0,17%. Con una base de 1.500 euros, por ejemplo, serán 2,55 euros al mes, mientras que con 3.000 euros sube a 5,10 euros y con 5.000 euros estaríamos pagando 8,50 euros. Eso será lo que aportemos en total, pero no lo que vamos a perder de más con respecto a este año. En 2026 ya nos están descontando el 0,15%, así que la subida real que llega en enero es de 0,02 puntos.

De hecho, para alguien que tenga 25.000 euros brutos anuales, el cambio supone pasar de 37,50 euros este año a 42,50 euros en 2027. Son cinco euros más en todo el año. Si el salario es de 40.000 euros brutos, con el nuevo porcentaje la aportación será de 68 euros anuales. Como vemos, cuanto mayor sea la cantidad sobre la que cotizamos, más pagaremos por este mecanismo.

Por qué sube el MEI cada año

Para entender estas subidas hay que remontarse a enero de 2023, cuando comenzó a aplicarse el MEI. Entonces era del 0,6% y el reparto era también diferente: el trabajador pagaba el 0,1% y la empresa se hacía cargo del 0,5%. Desde el principio se planteó como una cotización que iría creciendo con los años y el motivo está en las pensiones. El dinero recaudado sirve para reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ante un gasto que no deja de crecer y que tendrá que asumir además la jubilación de la generación del baby boom.

En España se pagan ya más de 10 millones de pensiones y este año el gasto previsto ronda los 230.000 millones de euros. Sólo en agosto se destinaron 14.470,41 millones, por lo que estamos hablando de una de las partidas más importantes del gasto público. Y es aquí donde entra el MEI. Durante los próximos años habrá cada vez más personas de esa generación llegando a la edad de jubilación y el mecanismo busca conseguir recursos adicionales para el sistema. Por eso empezó en el 0,6%, este año ya está en el 0,9% y en 2027 llegará al 1%, antes de seguir aumentando hasta el porcentaje previsto para 2029.

Los autónomos también tendrán que pagar más

La subida del MEI no afecta únicamente a los trabajadores que tienen una nómina. Los autónomos también pagan esta cotización, con la diferencia de que en su caso no existe una empresa que se haga cargo de la mayor parte del porcentaje. Durante 2026 se les aplica el 0,9% correspondiente al mecanismo y en 2027 tendrán que asumir también la subida al 1%. Por tanto, el incremento tendrá efecto tanto entre quienes trabajan por cuenta ajena como entre aquellos que lo hacen por cuenta propia. En el caso de un trabajador asalariado, sin embargo, es importante recordar que no se le descontará ese 1% completo. Su parte será únicamente el 0,17%, ya que el 0,83% restante corresponde a la empresa.

La cuota de solidaridad también sube en 2027

Y habrá otro cambio en las cotizaciones el próximo año, aunque este no afectará a todos los trabajadores. Se trata de la cuota de solidaridad, que se aplica sobre la parte de los salarios que supera la base máxima de cotización. En 2026 esta base está fijada en 5.101,20 euros al mes, aunque habrá que esperar a su actualización para conocer la cifra que se utilizará en 2027. Lo que sí conocemos son los porcentajes previstos para la cuota.

El próximo año, la parte que supere la base máxima hasta un 10% tendrá un tipo del 1,38%. El siguiente tramo, entre un 10% y un 50% por encima de esa base, estará sujeto al 1,50% y lo que la supere en más de un 50% tendrá un tipo del 1,75%. Por lo tanto, para la mayoría de trabajadores el cambio que notarán en 2027 será bastante más sencillo: la parte del MEI que sale de su nómina pasará del 0,15% al 0,17%. No será una gran cantidad de golpe, pero sí supondrá pagar un poco más que este año y todavía no será la última subida prevista.