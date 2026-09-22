Viola Davis, actriz (61 años): «Lo único que separa a las personas de sus sueños es la falta de oportunidades»

Viola Davis conoce de primera mano lo que significa perseguir un sueño cuando las circunstancias no juegan a favor. La actriz nació en 1965 en Carolina del Sur y creció junto a su familia en Central Falls, Rhode Island, en un contexto de pobreza que ella misma ha descrito en sus memorias. Con los años consiguió convertirse en una de las actrices más reconocidas de Estados Unidos y utilizó su trayectoria para hablar de una cuestión que considera fundamental, ya que el talento no siempre es suficiente si no existen oportunidades para demostrarlo. «Lo único que separa a las personas de sus sueños es la falta de oportunidades».

Una infancia muy alejada de Hollywood

Viola Davis creció en Central Falls después de que su familia se trasladara allí cuando era pequeña. En su autobiografía, Finding Me, publicada en 2022, relata las dificultades económicas, la violencia y las experiencias de discriminación que marcaron aquella etapa.

Su acercamiento a la actuación comenzó durante la adolescencia, cuando participó en programas educativos relacionados con las artes. Posteriormente, estudió teatro en Rhode Island College y fue admitida en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. Aquel recorrido educativo fue decisivo para desarrollar sus capacidades como intérprete y comenzar a construir una carrera profesional en un sector especialmente competitivo.

La oportunidad también depende del entorno

La idea de Viola Davis no significa que alcanzar un sueño dependa únicamente de recibir una oportunidad. La formación, el esfuerzo, las circunstancias personales, los recursos económicos y las redes de apoyo también pueden influir en las posibilidades de desarrollar una carrera. Su propia historia muestra precisamente la combinación de varios de estos factores.

La actriz Viola Davis ha explicado que su educación artística le permitió desarrollar herramientas profesionales, mientras que posteriormente tuvo que enfrentarse a un sector en el que las posibilidades para las mujeres negras eran más reducidas. Esa experiencia también influyó en la creación de JuVee Productions, la compañía que fundó junto a su marido Julius Tennon para producir historias y personajes que consideraban insuficientemente representados.

Viola Davis ha conseguido convertir una trayectoria personal complicada en una reflexión sobre el acceso a los sueños. La frase sobre las oportunidades conecta con una cuestión que va más allá de la interpretación, ya que dos personas pueden tener capacidades similares y, sin embargo, encontrarse con caminos completamente diferentes dependiendo de las posibilidades que tengan a su alcance.