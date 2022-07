Primer vistazo a Viola Davis en ‘The Woman king’

The Woman King es la nueva película protagonizada por Viola Davis. Una épica epopeya histórica en la que la ganadora del Oscar interpreta a la general Nanisca. Una mujer real que dirigió a otras mujeres guerreras en la defensa del reino de Dahomey en la África occidental, durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Sony Pictures, quien produce el filme, acaba de mostrar las primeras imágenes oficiales de esta historia que corresponde geográficamente con el actual Benin.

Viola Davis estará muy bien acompañada, ya que otras figuras como Lashana Lynch (Sin tiempo para morir) y John Boyega (Star Wars: El despertar de la fuerza) estarán también en esta producción dirigida por Gina Prince-Bythewood (La vieja guardia) y escrita por Dana Stevens. Davis, también ejerce como productora y en una entrevista con Vanity Fair habló de lo poco frecuente que era ver una historia como la de The Woman King: “Nunca antes había tenido un papel como este. Es transformador. Siempre hay una visión que tienes para tu carrera, pero hay muy pocos papeles como actriz de color. Piel oscura con nariz ancha y labios grandes. Sólo voy a seguir diciéndolo. Esas historias son extraordinariamente limitadas…Es difícil ser artista, difícil ser una artista negra y aún más difícil ser una artista negra”.

Una transformación complicada

La actriz de Fences abordó la falta de representación histórica alrededor de la tribu de los Agoji, señalando que hay un libro llamado Las Amazonas de la Esparta Negra, escrito por un hombre blanco. “Tuve que tachar mucho porque estaba lleno de comentarios editoriales como se veian como bestias. Eran feos. Eran masculinos, Tenías que revisar todo eso”, señalaba Davis a la revista. Para la transformación física, visible en las imágenes, la actriz tuvo que someterse a un entrenamiento en artes marciales y manejo de armas, además de carreras de velocidad. Todo ello durante cuatro horas al día, cinco días a la semana.

La directora Prince-Bythewood quería mantener la autenticidad sobre la historia en todo momento y agregó: “Estas mujeres eran fascinantes y no necesitaban ser embellecidas. Quería que fuese real, visceral y crudo. No queríamos mostrarlas como una sola cosa (…) Queríamos mostrar toda su humanidad, no solo la parte genial que se vería bien en un tráiler”.

The Woman King todavía se encuentra en plena postproducción, pero llegará a los cines el próximo 16 de septiembre.