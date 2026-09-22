Paula Echevarría desvela por qué aparcó su faceta como actriz tras su último embarazo y el papel que perdió: «Se me hizo bola»

Paula Echevarría vuelve a la ficción casi una década después de despedirse de Velvet, la serie que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. La actriz acaba de estrenar A la deriva, la nueva ficción de Atresplayer que protagoniza junto a Daniel Grao, y su regreso llega después de varios años en los que decidió mantener un perfil diferente en el terreno profesional. Este lunes, durante su visita a Y ahora Sonsoles, Paula se sinceró sobre los motivos que estuvieron detrás de aquel parón y explicó que la llegada de su segundo hijo, Miki, fruto de su relación con Miguel Torres, terminó marcando un punto de inflexión en sus prioridades. «Se me hizo bola volver», dijo la actriz sobre la posibilidad de recuperar entonces el ritmo de los rodajes, que implican largas jornadas y mucho tiempo alejada de casa.

La intérprete explicó que su alejamiento de la ficción no fue una decisión repentina ni significó que dejara de trabajar por completo. Durante esos años continuó vinculada a diferentes proyectos relacionados con la moda, la publicidad y sus colaboraciones profesionales, pero la ficción exigía un nivel de dedicación que en aquel momento no estaba dispuesta a asumir. Paula recordó que ya había hecho un parón con el nacimiento de su hija mayor, Daniella Bustamante, para poder estar con ella durante su primer año de vida. Cuando llegó Miki, quiso repetir aquella decisión y permanecer cerca de sus hijos durante una etapa que consideraba especialmente importante. «Cuando en esa época me decían cuáles eran mis proyectos, yo decía que era mi familia, y era verdad», ha explicado.

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El contexto profesional tampoco ayudó a que retomara antes su carrera como actriz. Paula contó que, antes de la pandemia, tenía sobre la mesa un proyecto relacionado con una novela de Sonsoles Ónega, que finalmente no salió adelante. «Iba a ser un personaje de una novela de Sonsoles», explicó durante la entrevista, antes de relatar cómo la llegada de la pandemia paralizó aquel proyecto. Después llegó su embarazo de Miki y la situación volvió a cambiar. La actriz reconoció que aquel encadenamiento de circunstancias terminó alejándola todavía más de los rodajes y que, en lugar de forzar una vuelta al trabajo, decidió escuchar lo que le pedía su situación personal.

Uno de los motivos que también explicó tiene que ver con cómo vivió físicamente sus embarazos. Paula contó con naturalidad que durante la gestación de sus hijos experimentó un importante aumento de peso y que no era una persona capaz de ocultar fácilmente el embarazo durante un rodaje. En el caso de Miki, asegura que llegó a engordar 33 kilos, por lo que optó por tomarse aquel periodo con calma y centrarse en estar en casa. Más allá de las circunstancias concretas del embarazo, la actriz señala que lo verdaderamente determinante fue el momento vital en el que se encontraba y la sensación de que un rodaje podía hacerle perderse experiencias familiares que entonces no quería sacrificar.

De hecho, la edad de Daniella también tuvo mucho peso en aquella decisión. Cuando nació Miki, su hija ya era adolescente y Paula sintió que, precisamente por encontrarse en una etapa diferente, también necesitaba especialmente su presencia. «En ese momento me necesitaba más mi hija», explicó la actriz, que veía cómo un rodaje podía obligarla a pasar mucho tiempo fuera de casa. Para ella, no se trataba únicamente de cuidar de un bebé, sino de poder acompañar a sus dos hijos en momentos distintos de su crecimiento. «Un rodaje es algo que te exige mucho tiempo, mucha dedicación, estás mucho tiempo fuera de casa, te pierdes muchas cosas…», explicó en Y ahora Sonsoles.

La decisión supuso, por tanto, poner en pausa una parte importante de su trayectoria profesional, pero Paula asegura que no se arrepiente. Durante ese periodo encontró otras vías para continuar trabajando que le permitían compaginar mejor sus responsabilidades familiares. La propia actriz destacó que tuvo la suerte de poder participar en proyectos que no requerían una dedicación tan prolongada como una serie de televisión, como sus colecciones para Primark o las campañas publicitarias. «No es tan sacrificado como la ficción», dijo al comparar ambos tipos de trabajo. Ahora, sin embargo, Paula Echevarría ha decidido volver a ponerse frente a las cámaras con A la deriva.