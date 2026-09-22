Los zapatos bonitos y elegantes que llevaba tu madre en los 80 y vuelven a estar de moda este otoño 2026

Los zapatos slingback se han convertido en uno de los modelos imprescindibles de la temporada gracias a su equilibrio entre elegancia, comodidad y versatilidad. Son los zapatos bonitos y elegantes y se caracterizan por dejar el talón al descubierto y sujetarse mediante una tira que rodea la parte posterior del pie, una silueta que aporta un aire sofisticado sin resultar excesivamente formal. Entre las opciones que destacan esta temporada se encuentran los slingback con hebilla decorativa y tacón de Tommy Hilfiger, disponibles en El Corte Inglés.

La tendencia de los zapatos slingback no es nueva, pero esta temporada recupera protagonismo gracias al interés por las siluetas clásicas reinterpretadas con detalles contemporáneos y que fue tendencia en los 80. La combinación de una puntera de punta, un tacón de altura media y una tira trasera crea un diseño femenino y elegante que puede transformar incluso los estilismos más sencillos. Los slingback con hebilla decorativa y tacón destacan por su color rojo, un tono capaz de convertirse en el punto focal de cualquier look.

Los zapatos bonitos y elegantes

Su diseño, además, permite llevarlos tanto con prendas de vestir como con propuestas más sencillas, convirtiéndolos en un calzado fácil de incorporar al armario.

Los slingback con hebilla decorativa y tacón de Tommy Hilfiger, disponibles en El Corte Inglés por 139.90 euros, reúnen algunos de los elementos que explican el atractivo de esta tendencia: una silueta clásica, detalles llamativos y materiales pensados para aportar una apariencia cuidada. Entre sus principales características se encuentran:

Tipo de caña: baja. Su diseño deja el tobillo y el talón parcialmente descubiertos, aportando ligereza visual al conjunto.

Altura del tacón: 5 cm. Es una altura intermedia que permite incorporar un toque más sofisticado al estilismo sin recurrir a un tacón demasiado elevado.

Puntera: de punta. La forma estilizada de la puntera aporta una estética elegante y alarga visualmente la silueta del pie.

Cierre: hebilla. La tira trasera incorpora un cierre de hebilla que permite ajustar el calzado y, además, funciona como un elemento decorativo.

Color: rojo. El tono aporta intensidad al diseño y convierte los zapatos en un accesorio protagonista.

Composición:

Material exterior: 100 % piel de flor. Este acabado proporciona una apariencia cuidada y característica del calzado de piel.

Material interior: 100 % piel.

Suela: 100 % poliuretano termoplástico.

Plantilla: 100 % piel, 50 % poliuretano, 25 % poliuretano reciclado y 25 % otros materiales.

La combinación de estos elementos hace que los slingback de Tommy Hilfiger puedan integrarse en diferentes estilos. El rojo permite utilizarlos como contraste con colores neutros o crear combinaciones más atrevidas con otras tonalidades.

Ideas de looks para llevar los zapatos bonitos y elegantes

Para la oficina: combinar los slingback rojos con un pantalón sastre de color negro, una camisa blanca y un blazer estructurado. Un bolso de tamaño medio y joyería discreta completan una propuesta elegante y profesional.

Con vaqueros: para conseguir un look casual sofisticado, llevarlos con unos jeans rectos o de corte ligeramente cropped y una camisa blanca. Un bolso rojo puede recuperar el color de los zapatos y crear una combinación coordinada.

Para una comida o una cita: un vestido midi en tonos neutros, como beige, negro o blanco, permite que el calzado sea el protagonista. Añadir unos pendientes llamativos y un bolso pequeño aporta un acabado más especial.

Con falda midi: una falda midi satinada y un top sencillo crean un estilismo femenino que puede funcionar para una cena o un evento. Los slingback rojos introducen un contraste de color y aportan sofisticación.

Para un evento: combinarlos con un vestido negro de líneas depuradas y accesorios metálicos. La hebilla decorativa y el tono rojo del calzado aportan personalidad sin necesidad de recargar el conjunto.

Con prendas denim: una falda vaquera midi, una camiseta básica y un blazer pueden convertirse en un look de inspiración urbana. Los slingback de tacón elevan el conjunto y aportan un toque más refinado.

Consejos para cuidar los zapatos bonitos y elegantes