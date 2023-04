Matt Damon compara la actuación de Viola Davis en ‘Air’ con Marlon Brando

Air, la nueva película de Ben Affleck como director llega el próximo 5 de abril a las salas de cine y, a pesar de que todavía nos encontramos en el mes de abril, algunas reacciones pronostican que será una de las futuras candidatas en los Oscar 2023. No es para menos, pues esta historia contiene la mayoría de ingredientes necesarios para ser una de esas cintas que enamoran a los Académicos. Para empezar, porque es un caso real y no uno cualquiera. Air narra cómo el ejecutivo de Nike, Sonny Vaccaro (Matt Damon), consiguió que Michael Jordan firmase el mayor acuerdo de patrocinio deportivo de la historia. Una asociación que trascendería al marketing, al deporte e incluso a la propia moda. Pero por si esto no fuese un aliciente lo suficientemente sugerente, Damon ha comparado la actuación de Viola Davis con el mismísimo Marlon Brando.

Davis fue la elegida por el propio Michael Jordan para interpretar a su madre, pero el 23 de los Chicago Bulls no es el único que reconoce el descomunal talento de la actriz de la ganadora del Oscar. Affleck y Damon elogiaron el trabajo de la intérprete en una entrevista reciente con Entertainment Weekly. ” Es extremadamente difícil ser opaco y tener la sensación de que hay una enorme cantidad de sentimientos dentro, simplemente no sabes qué es. Te hace querer acercarte aún más, y eso es lo que mejor que se puede hacer en la actuación”, señalaba el director de la cinta. Sin embargo, el que puso la guinda al elogio fue el propio Damon al comparar el trabajo de la actriz con el de una leyenda del cine como fue Marlon Brando:

“Esa es una actuación magistral. Eso es lo que hizo Brando ¿verdad? No es no hacer nada, es lo contrario de no hacer nada. Lo presentas como si no estuvieras haciendo nada, pero todo en el mundo está sucediendo justo debajo, y eso es asombroso”.

Air está recibiendo críticas realmente positivas, desde la dirección del propio Affleck, pasando por el guion de Alex Convery hasta todas y cada una de las interpretaciones. Aparte del propio Affleck, Damon y Davis, el reparto se completa con Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Julius Tennon y Jason Bateman entre otros. ¿Se llevará una futura nominación a los Oscar Viola Davis por encarnar a la madre de Jordan? Todavía nos queda casi toda una temporada anual de cine para saberlo.