La jubilación puede parecer maravillosa, pero muchas personas pronto se hacen una pregunta sorprendentemente mundana

Muchas veces cuando se piensa en la jubilación, se tiene la sensación de que por fin, tras años y años de trabajo, llega una de las mejores etapas de la vida. Se acabaron los horarios, las prisas y buena parte de las obligaciones que durante décadas han marcado prácticamente cada día. Sin embargo, cuando pasan las primeras semanas o meses, hay jubilados que se encuentran con algo que quizá no esperaban: demasiado tiempo y ningún plan que les diga qué hacer con él.

La periodista finlandesa Tiina Merikanto conoce bien esa sensación, aunque su propia jubilación no desembocó en una crisis. Después de casi 32 años trabajando para Yle, que es la compañía de radiodifusión de Finlandia, dejó su puesto y comenzó una etapa completamente distinta. Ahora participa en grupos dirigidos a personas que acaban de jubilarse y ha comprobado que, pasada la alegría inicial, aparece una pregunta mucho menos trascendental de lo que cabría imaginar: «¿Y ahora qué hago con mis días?». Ella lo compara con una curva. Al principio todo va hacia arriba. Hay tiempo para leer tranquilamente el periódico, descansar y hacer esas cosas que antes siempre quedaban pendientes. Pero uno acaba acostumbrándose también a eso. Entonces la curva puede empezar a bajar y la ausencia del trabajo, de los compañeros y hasta de una rutina fija comienza a pesar. No le ocurre a todo el mundo, pero sí plantea una cuestión interesante: después de pasar décadas organizando la vida alrededor del trabajo, jubilarse obliga en cierta manera a aprender a organizarla de nuevo.

La jubilación es maravillosa, pero muchas personas pronto se hacen una pregunta mundana

En Finlandia se jubilan cada año alrededor de 70.000 personas. Algunas llevan años esperando ese momento. Para otras, dejar definitivamente el trabajo resulta bastante más complicado de lo que habían imaginado. Merikanto explica que hay una diferencia entre la jubilación y otros grandes cambios de la vida. Cuando una persona empieza el colegio, estudia, encuentra un empleo o cambia de trabajo, siempre hay unas normas y unos horarios que marcan qué debe hacer, pero al jubilarse, esa estructura desaparece, ya que nadie nos da un calendario o una rutina a seguir, y si el trabajo ha ocupado una parte muy importante de la identidad durante décadas, dejarlo puede generar incluso una crisis.

Pero por otro lado, puede ocurrir justo lo contrario. Quien llega agotado física o mentalmente puede vivir la jubilación como el alivio que llevaba años necesitando y seguramente esas personas ya llevan años pensando en qué harán o a qué dedicarán el tiempo cuando se jubilen.

Tres preguntas que pueden ayudar al dejar de trabajar

Merikanto dejó de trabajar en otoño de 2021, cuando se tomó una excedencia sin sueldo. Su jubilación comenzó oficialmente en abril de 2022, casi 32 años después de incorporarse a Yle. Ella sentía que había llegado su momento. Había trabajado en documentales de televisión, informativos, radio y periodismo de actualidad y quería marcharse cuando todavía se encontraba bien profesionalmente.

Tiempo después comenzó a participar en los grupos de acompañamiento «¿Qué sigue?», organizados en la parroquia de Tapiola, en Espoo, para personas recién jubiladas. En ellos aparece una cuestión que va mucho más allá de encontrar pasatiempos para llenar las horas. Merikanto considera que merece la pena hacerse tres preguntas: «¿Quién soy?», «¿Qué da sentido a mi vida?» y «¿A qué grupo pertenezco?». Esta última cobra especial importancia cuando desaparece la comunidad que durante años han formado los compañeros de trabajo. Ese nuevo grupo puede encontrarse en una afición, una asociación, el voluntariado o cualquier otra actividad. Pero hay que salir a buscarlo.

Qué hacer con todo el tiempo libre de la jubilación

El tiempo es precisamente uno de los asuntos que más aparecen en estos grupos. Durante la vida laboral, el trabajo ocupa aproximadamente un tercio del día. Cuando desaparece, quedan muchas horas por llenar. Al principio puede resultar fantástico, pero luego es fácil que surja la duda sobre qué hacer con ellas. Viajar, disfrutar de una casa de campo o recuperar antiguas aficiones puede ser suficiente para algunas personas. Otras necesitan algo más.

Merikanto, por ejemplo, dedica parte de su tiempo al voluntariado. También continúa realizando ocasionalmente trabajos como ponente y presentadora en actos relacionados con los sectores social y sanitario. Y además de su ejemplo, podemos ver también la jubilación como el momento de aprender algo que siempre se había pospuesto. Ya no existe la obligación de encajar esa actividad entre la jornada laboral y el resto de responsabilidades.

Algunos jubilados prefieren seguir trabajando

Dejar de trabajar tampoco tiene que significar abandonar para siempre cualquier actividad profesional. Según los datos del Centro Finlandés de Pensiones recogidos por la publicación, aproximadamente uno de cada diez pensionistas continúa trabajando, normalmente de manera irregular o a tiempo parcial. Si llevamos esto a España, según datos del Ministerio de Trabajo, el número de jubilados que compaginan salario y pensión creció casi al 10% en 2025, lo que se traduce en 76.595 jubilados activos

El problema, señala Merikanto, es que no siempre existen opciones suficientemente flexibles. Conoce personas que habrían querido continuar trabajando dos días por semana después de jubilarse, pero cuyos empleos no ofrecían esa posibilidad. Y es que una persona puede tener todavía 20 o 30 años de vida por delante cuando llega a la jubilación, de modo que para muchos, la vejez propiamente dicha queda todavía bastante lejos.

Por eso Merikanto tampoco plantea una fórmula que sirva para todos. Hay quien será feliz viajando, dedicándose a sus aficiones o disfrutando simplemente de disponer de tiempo. Otros necesitarán seguir trabajando, aprender algo o sentirse útiles para los demás.