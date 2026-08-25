Julio, de 70 años, sobre su jubilación: «Yo también elegí Fuerteventura después de retirarme. Estoy contento, pero no todo es positivo»

Fuerteventura puede parecer el destino perfecto para empezar una nueva vida después de la jubilación: clima suave, playas, tranquilidad y un ritmo alejado de las grandes ciudades. Sin embargo, mudarse a una isla turística no significa encontrar automáticamente una vida más barata ni más sencilla. Giulio, un italiano de 70 años que vive en Puerto del Rosario desde que su jubilación, conoce esa realidad. Está satisfecho con su decisión y asegura que volvería a tomarla, pero también considera importante contar la otra cara de la experiencia.

Su testimonio, recogido por Fanpage.it, se aleja de la imagen idealizada que acompaña a quienes se trasladan a Fuerteventura después de jubilarse. Giulio habla de una vida tranquila y agradable, pero también de alquileres elevados, una oferta comercial más limitada y servicios que, en su opinión, no llegan al nivel al que estaba acostumbrado en Italia. Su experiencia no representa a todos los residentes extranjeros, pero muestra que elegir dónde retirarse requiere mirar más allá del clima y el paisaje. En Fuerteventura, el atractivo turístico convive con una presión creciente sobre la vivienda y con cambios que afectan a quienes viven allí durante todo el año.

Giulio y la experiencia de su jubilación en Fuerteventura

Giulio decidió instalarse en Fuerteventura al terminar su vida laboral. Eligió Puerto del Rosario, la capital de la isla, y convirtió el archipiélago en su residencia habitual. Destaca la tranquilidad, los ritmos diferentes y una calidad de vida que considera buena.

Sin embargo, insiste en que vivir bien no significa que todo resulte más económico o que los servicios sean equivalentes a los de su país de origen.

El coste de vivir en la isla

Uno de los aspectos que más sorprenden al italiano es el precio de la compra. Según explica, cuando regresó a Italia y comparó los supermercados, vio productos con precios similares a los de ciudades como Milán o Padua. La diferencia está también en la variedad disponible.

El pescado fresco, por ejemplo, no siempre resulta fácil de encontrar y parte de la oferta procede de productos congelados. También menciona el precio de los restaurantes y el incremento de la gasolina.

Su percepción coincide con un contexto más amplio. Un estudio de la Comisión Europea sobre las regiones ultraperiféricas señala que Canarias afronta dificultades para garantizar vivienda asequible y suficiente, y relaciona los elevados niveles de turismo con el aumento de los precios del alquiler.

Encontrar una vivienda no es sencillo en la jubilación en Fuerteventura

El alojamiento representa otro de los principales inconvenientes. El jubilado explica que existe poca oferta y que los alquileres pueden superar los 800 euros mensuales. También calcula que comprar una vivienda de alrededor de 100 metros cuadrados puede requerir una inversión cercana a 250.000 euros, aunque los precios dependen de la zona y del inmueble.

La presión turística ha convertido el acceso residencial en uno de los grandes debates de Canarias. El Gobierno autonómico de Canarias aprobó en 2025 una nueva ley para ordenar el uso turístico de viviendas y reforzar la protección del uso residencial.

Una isla marcada por el turismo

Fuerteventura tiene una fuerte actividad turística y esa realidad forma parte de su economía y de su identidad. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran la elevada demanda de alojamiento turístico: en 2025 Canarias fue la comunidad con más pernoctaciones en apartamentos turísticos durante diciembre, mientras Fuerteventura registró una ocupación de apartamentos especialmente elevada.

Para un residente, esa presión puede percibirse de manera diferente a la de un visitante. El turismo genera empleo y actividad económica, pero también puede aumentar la competencia por determinados servicios y viviendas.

Lo que echa de menos de Italia

A pesar de las ventajas de su nueva vida y de la jubilación, reconoce que echa de menos determinadas cosas de Italia. Entre ellas menciona una mayor variedad de productos y un sistema sanitario que considera mejor que el de Fuerteventura.

No las considera razón suficiente para marcharse. Suele regresar a Italia para cambiar de ambiente y escapar de la rutina, mientras mantiene su residencia en la isla.

Una decisión que volvería a tomar

La historia de Giulio no es la de una jubilación arrepentida. Todo lo contrario: afirma que está contento y que volvería a elegir Fuerteventura. Lo que cuestiona es la tendencia a presentar la jubilación en la isla únicamente desde sus aspectos positivos.

Su experiencia recuerda que trasladarse después de la jubilación implica valorar vivienda, servicios, oferta comercial, sanidad, transporte y vínculos con el país de origen.

Fuerteventura ofrece tranquilidad, buen clima y una vida diferente, pero exige adaptarse a una realidad insular y turística. Para Giulio, ambas cosas pueden convivir: estar satisfecho con la decisión y, al mismo tiempo, reconocer sus inconvenientes.