Es oficial y tiene fecha: en 2027 las pensiones cambian para siempre y esta tabla de lo que vas a cobrar

A partir del próximo año 2027, jubilarse en España no será exactamente igual que hacerlo este año. Será entonces cuando termine el calendario que durante años ha ido modificando tanto la edad de jubilación como los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora. Y la diferencia es notable ya que por ejemplo este año hacen falta 36 años y seis meses cotizados para llegar al 100% de la base reguladora. Pero desde enero del próximo año habrá que alcanzar los 37 años. Quedarse por debajo no supondrá perder el derecho a la pensión, pero sí puede hacer que el porcentaje reconocido sea menor.

Y hay otra cifra que puede llevar a confusión: 38 años y seis meses. Es el periodo que habrá que haber cotizado para poder jubilarse a los 65 años en 2027. Quien no llegue tendrá fijada su edad ordinaria de jubilación en los 67 años. Son, por tanto, dos requisitos diferentes ya que uno determina cuánto porcentaje de la base reguladora corresponde y el otro, a qué edad es posible retirarse y ambos son importantes para hacer un cálculo correcto de la pensión.

En 2027 las pensiones cambian para siempre

Para entender el cambio hay que hablar primero de la base reguladora, ya que la pensión que se recibe depende de ésta y no directamente del sueldo que se haya cobrado. Para calcularla se tienen en cuenta las bases de cotización del trabajador y, una vez obtenida, la Seguridad Social aplica el porcentaje que corresponda según el tiempo que haya cotizado. Así, dos personas con los mismos años trabajados no tienen por qué acabar cobrando la misma pensión.

A partir de 2027, los primeros 15 años cotizados darán derecho al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, cada mes adicional entre los meses 1 y 248 sumará un 0,19%. Por cada uno de los 16 meses posteriores se añadirá un 0,18%, hasta alcanzar el 100% con 37 años cotizados.

Para verlo de una forma mucho más sencilla, estos son algunos de los porcentajes que corresponderán:

15 años cotizados : 50% de la base reguladora.

: 50% de la base reguladora. 16 años: 52,28%.

52,28%. 20 años : 61,40%.

: 61,40%. 25 años: 72,80%.

72,80%. 30 años : 84,20%.

: 84,20%. 35 años : 95,60%.

: 95,60%. 36 años : 97,84%.

: 97,84%. 37 años: 100%.

Por lo tanto, haber cotizado 30 años daría derecho al 84,20% de la base reguladora, pero eso no quiere decir que vayamos a recibir el 84,20% del último sueldo. Es una diferencia que conviene tener clara para no hacerse una idea equivocada de la futura pensión.

La edad de jubilación también cambia definitivamente

La edad también cuenta y en 2027 habrá que haber cotizado algo más si se quiere dejar de trabajar a los 65 años. Durante 2026 todavía pueden jubilarse a esa edad quienes sumen 38 años y tres meses de cotización; quienes no alcancen ese periodo tendrán que esperar hasta los 66 años y diez meses. Se trata del penúltimo tramo del calendario que lleva aplicándose desde 2013 y que, año tras año, ha ido retrasando la edad de jubilación para quienes cuentan con una carrera de cotización más corta.

La situación cambia apenas unos meses después. Desde enero de 2027, los 65 años quedarán reservados para quienes acumulen 38 años y seis meses de cotización. Al resto le corresponderá jubilarse, con carácter ordinario, a los 67 años. Es fácil liarse con los números porque en ese mismo año aparece otro requisito diferente. Los 37 años cotizados sirven para alcanzar el 100% de la base reguladora, mientras que los 38 años y seis meses son los que permiten jubilarse a los 65. Tener derecho al 100%, por tanto, no implica necesariamente que uno pueda retirarse al cumplir esa edad.

También cambia la forma de calcular la base reguladora

Además, en 2027 avanzará la implantación gradual de otro sistema para calcular la base reguladora, derivado en este caso del Real Decreto-ley 2/2023. Durante este año se tomarán las 304 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 308 meses anteriores al mes previo a la jubilación y su suma se dividirá entre 354,67. Es un sistema que permite descartar cuatro mensualidades dentro de ese periodo.

Pero esto tampoco significa que todos los trabajadores que se jubilen en 2027 vayan a calcular obligatoriamente su pensión únicamente mediante esa fórmula. Durante el periodo transitorio, la Seguridad Social contempla también el sistema basado en los últimos 25 años y debe aplicarse el cálculo que resulte más favorable en los términos establecidos para esos años. Un nuevo mecanismo que continuará desplegándose progresivamente durante los años siguientes y de hecho, el periodo utilizado irá aumentando hasta que el sistema quede plenamente implantado.

Qué significa realmente cobrar el 100% de la pensión

Hay además una confusión bastante habitual: tener derecho al 100% de la base reguladora no significa cobrar la pensión máxima. Dos personas pueden haber cotizado 37 años y alcanzar ambas el 100%, pero recibir cantidades muy diferentes. La razón está en sus respectivas bases de cotización y, por tanto, en la base reguladora resultante.

Tampoco desaparece el requisito mínimo para acceder a una pensión contributiva de jubilación. Con carácter general, se necesitan al menos 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.