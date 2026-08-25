El gasto en pensiones se ha disparado un 6,2% en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que ha supuesto alcanzar un coste récord de 14.470,4 millones de euros por parte de la Seguridad Social. Así, el pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas vuelve a incrementarse y continúa con su tendencia alcista, tal y como ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La gran subida que ha vivido el gasto en pensiones se debe a varios factores, entre los que se encuentra la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Así, en términos generales, el incremento es del 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Con todo, el aumento del número de pensionistas también impulsa al alza el coste.

Cerca del 75% de la nómina de pensiones contributivas de agosto corresponde a pensiones de jubilación, con una cantidad global que asciende a los 10.626 millones de euros, es decir, un 6,7% superior a la registrada en agosto de 2025.

Por su parte, en cuanto al pago de las pensiones de viudedad, la Seguridad Social destinó 2.288,6 millones de euros en el octavo mes del año, una subida del 4,1% en términos interanuales.

Por otro lado, se dedicaron 1.331,4 millones, un 6,3% más, a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente, 185,7 (+3,9%) millones de euros a la de orfandad y 38,7 millones (+6,1%) a la de las prestaciones en favor de familiares.

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más. Este incremento influye enormemente al incremento del gasto.

El gasto en pensiones

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares), alcanzó los 1.373,44 euros mensuales en agosto, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.733,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,1 euros. En la minería del carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.004,9 euros, y de 1.739,9 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en agosto alcanzó los 976 euros al mes, un 4,3% más que en igual mes del año pasado. Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.707,2 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de julio.