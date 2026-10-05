Una experta analiza el cuadro erótico que pintó María Jiménez y se vende por 5.500 euros: «No tiene técnica ni interés artístico»

Con el fallecimiento de María Jiménez, España perdió a una de las artistas más icónicas y reconocibles de las últimas décadas. Varias generaciones se saben a la perfección muchos de sus grandes éxitos, como Se acabó, Qué felicidad la mía o Con dos camas vacías. Sin embargo, más allá de los escenarios y de su inconfundible voz, la sevillana desarrolló durante años una faceta que muy pocos conocen relacionada con la pintura.

A lo largo de su vida, María creó numerosas obras de arte contemporáneo y llegó incluso a exponer parte de su producción en Sevilla, su ciudad natal. Algunas de sus pinturas llegaron a venderse por cantidades cercanas a los 3.000€ y, tras su fallecimiento, lo cierto es que este legado pictórico no se ha esfumado. Y prueba de ello es el lienzo pintado por la propia artista, titulado Dentro de mí, que se vende por 5.500€ en La Trapería, la plataforma oficial en la que se comercializan algunos de sus objetos y pertenencias.

Según se puede leer en la descripción del producto, la obra fue pintada por María Jiménez en 2003 y presenta la figura humana «desde una mirada íntima, emocional y profundamente simbólica». «La presencia de las figuras masculina y femenina crea un diálogo visual de la pareja de deseo, convirtiendo la pieza en una obra única y conceptual», añaden. Pero, en medio del interés que pueda causar este cuadro, la gran pregunta que surge es si realmente el precio corresponde a la técnica utilizada o más bien a la fama que la autora llegó a conseguir con su carrera musical.

Para responder a esta cuestión, COOL se ha puesto en contacto con Marisol Salanova, crítica de arte y comisaria de exposiciones, quien considera que la obra se trata de una «cuestión fetichista», es decir, que su valor está especialmente vinculado a que la pieza ha sido creada por una persona admirada. «No tiene ni la técnica ni el interés artístico para que la crítica de arte justifique ese importe, tratándose de una pintora aficionada y no profesional. […] El coleccionista o comprador al que se orienta es alguien con el deseo de poseer y preservar una parte de la artista, que sí se dedicó profesionalmente a la música y sí tenía capacidad y reconocimiento en calidad de cantante», comenzaba a explicar.

Ahondando aún más en el precio fijado para comprar la obra, Salanova destaca que no se trata de una cifra desorbitada para la creación de una persona famosa. En este caso, buena parte de su valor se explicaría precisamente por la autoría de María Jiménez y por todo lo que representa su figura. «Estas obras se convierten en objetos de culto y no me extrañaría que la pintura alcanzase cifras superiores en la reventa. Eso el paso del tiempo lo dirá», señala.

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De esta manera, la experta deja claro que, bajo su criterio, los 5.500 € no responden únicamente a lo que pueda valer el lienzo atendiendo a su técnica o calidad artística. En el precio entran en juego otros factores, como la enorme popularidad de la cantante, la escasez de su producción pictórica y el valor emocional y simbólico asociado a su figura. Es por ello por lo que sostiene que su valoración trasciende las dinámicas habituales de calidad-precio y se acerca a un tipo de coleccionismo movido más por la admiración hacia María Jiménez que por la calidad artística del cuadro. De hecho, si fuera así, asegura que el precio sería mucho menor.