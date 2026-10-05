Los superveleros más exclusivos de Les Voiles Saint-Tropez

Un fin de semana al año, la exclusiva costa de Saint-Tropez despliega el manto blanco sobre su litoral. No es la bravura del mar la que tiñe de este color las olas, sino el devenir de cientos de velas disputando su cita anual: Les Voiles Saint-Tropez. Yates modernos, homenajes a grandes construcciones náuticas que hicieron historia cruzando los mares y rompiendo récords, antes incluso de llegar a tener competidores reales para afrontarlos. Las naves que se reúnen en este encuentro son únicas y todas ellas encuentran en este evento su momento para volver a los mares. Hay navíos de hoy y de ayer, con tintes clásicos y diseños contemporáneos. Y, entre todos, esta es la particular selección de los más especiales que hemos realizado.

Les Voiles de Saint-Tropez no es una cita cualquiera, es un encuentro legendario en el mundo de la vela, donde aficionados y amateurs se reúnen para disfrutar del espectáculo de luces y colores que realizan las velas sobre el mar. Tradicionalmente, este evento reúne yates y veleros todos los años durante la última semana de septiembre y los primeros días de octubre. Y este año, esas fechas han coincidido con que este encuentro se ha realizado del 26 de septiembre al 4 de noviembre. Muchas de las grandes naves disponen su arquitectura al espectáculo de las regatas, donde nosotros ya hemos echado el ojo a nuestras favoritas.

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Atlantic

El nombre de Atlantic es conocido para los amantes de la vela, pues así se llamaba aquella legendaria goleta construida a comienzos del siglo XX y que, en 1905, estableció el récord transatlántico. Ahora, más de un siglo desde que aconteciese aquel hito histórico, es su réplica la que ha captado todas las miradas en este encuentro.

Atlantic es un espectacular navío de 65 metros y tres mástiles. Su llegada a este encuentro no es algo casual y es que, como anunció el periódico Financial Times, tras su paso por Les Voiles, la embarcación partirá en un viaje alrededor del mundo que estima llevar un total de 5 años.

Svea

La siguiente nave tiene esta mezcla entre historia de la náutica, curiosidad y diseño. Para los iniciados en náutica, conviene tener en cuenta una asignación: los J-Class, una categoría de majestuosos yates de vela de gran eslora que compitieron en la Copa América durante la década de 1930. Solo tres de estos modelos han participado este año en Les Voiles de Sant-Tropez, uno de ellos es Svea.

Su diseño original fue obra del sueco Tore Holm en 1937, pero tomó 80 años hasta que finalmente fue construido. Y para ello fue necesario recuperar los archivos del diseñador tras su muerte. Pese a toda la expectación que hubo en torno al navío, lo cierto es que un incidente técnico provocó que tuviese que retirarse de las regatas. Pero, aun con esas, sigue siendo una de las naves más espectaculares de la congregación.

Northstar III

Con 23 metros de eslora, la Northstar III podría parecer «un barco más» dentro del espectacular despliegue de obras de ingeniería que hay en esta competición. Una idea bastante alejada de la realidad, porque hablamos del navío que actualmente ostenta el título de ganador del campeonato mundial de Maxi Yates en Porto Cervo. Con un diseño único, algo reseñable de esta nave es su quilla, concebida para maximizar la potencia y, por consecuente, coleccionar títulos como los que ya ostenta.

Tilakkhana II

En 2010, la marca italiana de yates de lujo quería resolver una necesidad que tenían muchos de sus clientes: barcos lujosos que pudieran competir en regatas. Tilakkhana II es eso: un superyate que ofrece todas las prestaciones que requiere su categoría, pero que, además, dispone de la potencia y la ergonomía necesarias para poder competir.

Tilakkhana II es un Wally Cento de 100 pies, de ahí su nombre, convertida en una auténtica bestia de regata y recreo. En abril de este año, ganó La Larga de PalmaVela, una prueba de caso 300 millas náuticas alrededor de Baleares. Fueron 30 horas de navegación y un premio que evidencia las prestaciones y la calidad de este navío.

Tuiga

Creado en 1909, el Tuiga es el buque insignia con el que ha aparecido en el encuentro el Yacht Club de Mónaco. No es una condecoración que pasemos desapercibida: el Yacht Club de Mónaco y su puerto albergan uno de los catálogos náuticos más codiciados del mundo. Por si fuera poco, este año el navío está siendo patrocinado por la leyenda de la vela internacional Jimmy Spithill.

Es una leyenda de la vela internacional: se coronó con su primera Copa América, siendo el ganador más joven de la historia (apenas tenía 18 años); además de haber competido y capitaneado múltiples equipos en las competiciones de SailGP. Una dupla de oro que ha dejado una de las sinergias más importantes del encuentro.