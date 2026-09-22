España necesitará 60.000 millones de euros extra al año para pagar las pensiones en el futuro

España será el país de la Unión Europea que más va a aumentar el gasto en pensiones en relación al PIB, un 4,19% en 2050, según un informe de Fedea basado en datos de un informe de la Comisión. Ángel de la Fuente, director ejecutivo, ha dado la voz de alarma este martes en el Congreso y ha advertido que la reforma de 2021 y 2023 del Gobierno «agrava el problema».

En concreto, el incremento del gasto en pensiones entre 2022 y 2025 será de hasta un 4,19% del PIB, lo que implica que se necesitarán casi 60.000 millones de euros más cada año para pagar las pensiones.

El Gobierno, para poder pagar las pensiones, ha subido ya las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores. Las ha incrementado de tal manera que España será el segundo país de la Unión Europea donde más van a subir los impuestos hasta 2050, sólo por detrás de Chipre.

En concreto, según ese informe de Fedea a partir de los datos de la Comisión Europea, los ingresos del sistema crecerán un 1,7% del PIB entre 2022 y 2050 gracias a esa reforma del Gobierno de 2021 y 2023. Esto implica que el incremento de los ingresos será de casi 25.000 millones. Los ingresos crecerán por tanto menos que los gastos, que aumentarán unos 60.000 millones en el mismo periodo. El descuadre es de unos 35.000 millones.

Por eso, De la Fuente ha advertido este martes sobre el futuro del sistema. El ejecutivo de Fedea ha expuesto que el déficit estructural ligado a la Seguridad Social es del orden de cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que ha insistido en que hay que tomarse este asunto «bastante en serio».

Una de las soluciones del Gobierno ha sido pagar las parte de las pensiones con fondos de los Presupuestos Generales, que se nutre de impuestos como el IVA o el IRPF. De la Fuente ha alertado que cada año salen 50.000 millones de euros de esa caja común para las pensiones. «Y esa cifra va a empeorar», ha señalado.

De la Fuente ha subrayado que el sistema español es «extremadamente generoso» y España es de los países que ofrecen unas pensiones mayores en relación a las cotizaciones y a los salarios que las sustentan.

El representante de Fedea ha advertido del riesgo y el coste de oportunidad para otros servicios públicos que supone mantener un sistema «tan generoso» como el actual y en unas circunstancias «tan adversas» que se esperan en las próximas décadas.