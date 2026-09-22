Codorníu bate su récord de ventas y logra un nuevo máximo de rentabilidad con 46 millones de Ebitda

Raventós Codorníu ha registrado unas ventas brutas de 234 millones de euros (+1% a tasa de cambio constante) y prevé obtener un beneficio neto de 14 millones de euros en su ejercicio fiscal de julio de 2025 a junio de 2026, lo que supone un «récord histórico» para la compañía.

Lo ha explicado su CEO, Sergio Fuster, este martes celebrando el crecimiento constante del grupo: «El mundo del vino es bastante volátil estos días, y un año más, y ya van 5 de consecutivos, alcanzamos un récord en ventas bruta y neta, rentabilidad, Ebitda y resultado neto».

La compañía ha cerrado el ejercicio con una facturación neta de 197 millones, un 1% más, y un Ebitda de 46 millones de euros, el mayor de su historia, mientras que el ratio Ebitda sobre ventas ha alcanzado el 23%.

Fuster ha explicado que, comparándolo con niveles prepandemia, la compañía ha crecido un 20% en ventas y un 77% en ebitda, lo que se refleja en una ganancia de cuota de mercado a nivel mundial, que alcanza el 16% en el cava:

«Estos resultados demuestran la fortaleza de nuestro modelo de crecimiento basado en la premiumización, la disciplina financiera y la sostenibilidad. En un contexto de mercado desafiante, hemos logrado incrementar nuestras ventas en niveles récord y aumentar nuevamente nuestra rentabilidad hasta alcanzar un nuevo máximo operativo».

La receta del éxito del grupo, ha afirmado, es que el porfolio de Raventós Codorníu está muy bien posicionado hacia donde está transicionando el mundo del vino actualmente: «Estamos en los segmentos hacia donde migra el consumidor».

Además, ha puesto en valor los tres ejes del grupo: valor, con un precio superior al promedio del mercado; innovación, adaptándose a las tendencias del consumidor y hacia donde transiciona el mercado, y sostenibilidad.

Proyección internacional

Con una presencia consolidada tanto en España como en los mercados internacionales, la compañía comercializa más de 55 millones de botellas al año en más de 63 países. Su porfolio está compuesto por un 59% de cava, un 39% de vino y un 2% de bebidas no y low alcohol.

En cuanto a la distribución de las ventas, el 57% corresponde al mercado nacional, el 41% al mercado internacional y el 2% al canal digital, reflejando una estrategia equilibrada entre liderazgo local, expansión global y desarrollo de nuevos canales de comercialización.

Con marcas de reconocido prestigio como Codorníu, Viña Pomal, Raimat, Scala Dei, Parxet, Abadia de Poblet y Legaris, entre muchas otras, desde el año 2022 es el mayor elaborador de cava ecológico del mundo con 16 millones de botellas de cava orgánico al año, lo que representa el 43% del mercado mundial. Destaca el hito de que el 100% de la marca Codorníu es ecológica desde el año 2023.

En este sentido, los «números verdes» de la compañía son principalmente liderados por el cava, que representa el 59% de las ventas, frente al 39% del vino y un 2% de bebidas sin alcohol.

Compromiso con la sostenibilidad

Como empresa B Corp desde el pasado marzo 2025, Raventós Codorníu ha seguido avanzando de forma decidida en su compromiso con la sostenibilidad y la creación de valor compartido.

Entre los principales hitos del ejercicio 2025-2026 destacan el logro de que el 100% de la energía consumida proceda de fuentes renovables, así como que el 16% de la energía ya sea autoproducida mediante instalaciones de biomasa y energía fotovoltaica.

Además, la compañía mantiene un fuerte compromiso inversor, destinando 14 millones de euros anuales al desarrollo de las personas, las marcas, la innovación y la sostenibilidad, apoyándose en un equipo de más de 600 profesionales en todo el mundo.

Igualmente, Raventós Codorníu ha reforzado su apoyo a la viticultura y al territorio impulsando iniciativas orientadas a la agricultura regenerativa, la preservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el acompañamiento a los viticultores para garantizar la sostenibilidad y la competitividad del sector a largo plazo.

«Tras seis años de transformación, seguimos enfocados en lo mismo: crecimiento rentable, creación de valor, sostenibilidad y disfrutar construyendo el mejor futuro posible de Raventós Codorníu», concluye el CEO de la compañía, Sergio Fuster.