Codorníu ha vuelto a entrar con fuerza en la prestigiosa lista The World’s Most Admired Wine Brands, posicionándose en el puesto 39. Elaborado por la revista británica Drinks International, este listado de referencia mundial, que este año ha vuelto a incluir la categoría de espumosos, encumbra a la histórica bodega del Penedès hasta el top 50 de las marcas más admiradas del mundo, entre las que figuran otras doce bodegas españolas.

El jurado, que ha descrito a Codorníu como «líder en cava y una de las grandes casas de espumosos del mundo», destaca que la bodega «ha desempeñado un papel crucial en la introducción del cava en los mercados internacionales, configurando la percepción de la categoría a través de la coherencia y la visibilidad de la marca».

Entre los aspectos más valorados de Codorníu, sobresale su fiabilidad técnica y su enfoque cada vez más orientado a la calidad, con un mayor énfasis en la uva de sus propios viñedos y largas crianzas.

Asimismo, la academia de The World’s Most Admired Wine Brands subraya que «su estrategia de modernización ha buscado conciliar el legado con las exigencias actuales del mercado, reforzando la confianza en el cava como una categoría de espumosos de prestigio. Al mantener tanto su liderazgo como su creciente imagen de gama alta, Codorníu sigue actuando como una fuerza estabilizadora dentro del sector de los espumosos».

La bodega ya había sido reconocida en el ranking como elaboradora de cavas en 2017 y 2018, mientras que en 2021 y 2022 recibió la distinción dentro del grupo Raventós Codorníu.

Drinks International, la histórica cabecera de renombre internacional, publica anualmente, desde hace 16 años, el ranking que elabora una academia formada por más de un centenar de expertos en vino independientes y seleccionados de forma muy rigurosa.

Este grupo de sumilleres, compradores, distribuidores, Masters of Wine y periodistas especializados de todo el mundo evalúa la calidad, consistencia, relación calidad-precio, la fortaleza de la marca y la estrategia de marketing. Para garantizar una representación justa y fiel del sector de ámbito mundial, cada año se renueva un porcentaje de esta academia.

Codorníu, la bodega creadora del cava

Con 475 años de historia, Codorníu es la empresa elaboradora de cavas más antigua de España, símbolo de pasión, innovación y fidelidad a sus orígenes. La marca ha inspirado momentos de celebración a sucesivas generaciones desde la creación del primer cava por Josep Raventós en 1872.

El director técnico de Codorníu desde 2008, Bruno Colomer, elegido como el mejor enólogo de espumosos en los Premios Bacchus 2021, aplica toda su pasión por la elaboración de cavas en cada fase del proceso de producción, asegurando así un producto de aromas y sabores únicos.

Hoy, Codorníu, reconocida como empresa B Corp, es el mayor elaborador de cava ecológico del mundo, un posicionamiento que se enmarca en el compromiso de la bodega con la viticultura ecológica y su propósito corporativo de dar valor a la tierra.