Por qué recomiendan envolver las tarjetas de débito y crédito en papel de aluminio: para qué sirve y cuándo hacerlo

El último truco para evitar una estafa que acabe con tu cuenta bancaria a cero consiste en envolver la tarjeta de crédito o débito en papel de aluminio. Esto evitará que seas víctima de una de las últimas tretas de los hackers malos, que consiste en acercar un TPV a la cartera de las víctimas para intentar realizar un cobro sin consentimiento. Esta es una de las prácticas de moda, además de los ya famosos phishing o skimming. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco del papel de aluminio con las tarjetas de crédito y débito.

Las estafas bancarias están a la orden del día en España y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) publicó el pasado febrero un informe en el que confirmó que en todo 2025 detectó más de 122.000 incidentes de ciberseguridad. Estos 122.223 incidentes de ciberseguridad fueron un más que 26% en 2024, un dato que deja claro el auge de estas estafas realizadas por los delincuentes y que tienen como objetivo sacar un rédito económico de las cuentas ajenas.

El mayor número de estas denuncias tiene que ver con el fraude online, que supone 4 de cada 10 incidentes de seguridad, con 45.445 casos (un 19% más que el año pasado). El phishing fue la estafa estrella elegida por los delincuentes y el INCIBE detectó 25.133 casos destinados a robar los datos personales de los españoles mediante mensajes o correos fraudulentos que incorporan un enlace que es la puerta abierta a que estos hackers malos puedan vaciar tu cuenta bancaria en cuestión de segundos.

El truco del papel de aluminio con las tarjetas

Una de las estafas que se ha puesto de moda en los últimos meses es la llamada estafa del contactless. El modus operandi de esta práctica es acercar un terminal TPV o datáfono a la cartera de las víctimas y realizar un pago. Esta práctica no es nada fácil, ya que se requiere una distancia de menos de 4 centímetros para poder efectuar el cobro, pero existe. Ante ello, algunos expertos en la materia han desvelado un truco que es poco ortodoxo pero infalible: envolver la tarjeta de crédito con papel de aluminio.

Esto es debido a que el papel de aluminio ejercerá de barrera para bloquear las señales electromagnéticas e impedirá que dispositivos modernos capten la información. Las tarjetas de crédito y débito de hoy en día incorporarán la tecnología RFID, que permite los pagos sin contacto mediante ondas electromagnéticas, y esta permite que algunos delincuentes se puedan aprovechar de la ciencia para llevar a cabo un delito acercando mucho un datáfono a la tarjeta.

Para evitar sustos en el metro o en grandes aglomeraciones, un buen consejo es envolver la tarjeta de crédito o débito en papel de aluminio para hacer un efecto jaula que impida la comunicación de la herramienta con otros aparatos exteriores. Con esto te curarás en salud y evitarás que algún hacker malo te haga algún cargo en la tarjeta de crédito. Esto también se puede evitar con el bloque RFID o añadiendo una alerta a los cobros que se realicen en tiempo real. Lógicamente, si has sido víctima de una de estas tretas, el primer paso es ponerse en contacto con el banco y después denunciar el caso ante la Policía o la Guardia Civil.