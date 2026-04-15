Banco Santander ha dado una segunda vida a más de 1,5 millones de tarjetas recicladas, convirtiéndolas en mobiliario urbano que ya ocupa plazas y parques de distintas ciudades españolas. La entidad financiera ha donado ya 200 bancos fabricados con este material a municipios de todo el país, en el marco de su estrategia de economía circular.

La iniciativa acumula el equivalente a 7,7 toneladas de plástico transformado y es posible gracias a la participación directa de los clientes. Cuando un titular deposita su tarjeta caducada en el cajero automático, recibe días después un mensaje confirmando que el reciclaje se ha completado con éxito.

De residuo a recurso

Las tarjetas recicladas no son el único componente de este mobiliario urbano. Los bancos incorporan también redes marinas recuperadas del fondo del mar, lo que refuerza el carácter circular del proyecto y amplía su impacto ambiental más allá del plástico de origen bancario.

El proceso combina así dos flujos de residuos plásticos —el bancario y el marino— para generar un producto con utilidad pública. El resultado es un banco de calle duradero, con una historia de sostenibilidad incorporada en cada pieza que lo compone.

Ciudad Rodrigo, primer destino

Ciudad Rodrigo fue el escenario este martes de la última presentación pública de la iniciativa. El director de Instituciones de Banco Santander en Castilla y León, Rubén García, y el alcalde de la ciudad salmantina, Marcos Iglesias, presentaron cinco bancos fabricados con tarjetas recicladas como el nuevo mobiliario urbano del municipio.

El acto supone la formalización de un acuerdo entre la entidad financiera y el Consistorio de Ciudad Rodrigo, siguiendo el modelo que Santander replica en distintos puntos del país. Son los propios ayuntamientos los que solicitan la donación y deciden cómo y dónde integrar este mobiliario urbano en su espacio público.

Próximas ciudades

Además de Ciudad Rodrigo, los próximos destinos de estos bancos de tarjetas recicladas son Córdoba, Granada, Aranda de Duero —en Burgos— y Sanxenxo, en Pontevedra. Se suman a otras ciudades que ya cuentan con este mobiliario urbano, como Valencia, Málaga, Sevilla o la propia Santander, donde la entidad arrancó la iniciativa.

La distribución geográfica del proyecto refleja su alcance nacional: desde capitales de provincia hasta municipios medianos o turísticos como Sanxenxo, la donación de mobiliario urbano fabricado con tarjetas recicladas llega a perfiles de ciudad muy distintos entre sí.

Los ayuntamientos deciden

La entidad deja en manos de los ayuntamientos la decisión sobre las ubicaciones más adecuadas para instalar cada pieza. Son los consistorios quienes determinan en qué plazas, parques o espacios públicos toma forma este proyecto de economía circular.

Este modelo de cesión garantiza que el mobiliario urbano responde a necesidades reales de cada ciudad y facilita que los vecinos puedan conocer el origen de los bancos donde se sientan. Varios municipios han optado por señalizar los bancos con información sobre su proceso de fabricación.

Materiales 100% sostenibles

En 2025, el 100% de las tarjetas adquiridas por Santander en España estaban fabricadas con materiales sostenibles, como PVC reciclado o PLA. En el conjunto de países donde opera el banco, ese porcentaje alcanzó el 97%, situando a la entidad entre las instituciones financieras más comprometidas con la reducción del plástico virgen en sus productos.

La apuesta por los materiales sostenibles en origen y el reciclaje al final de la vida útil conforma el ciclo completo que Santander aspira a cerrar con esta iniciativa. Las tarjetas recicladas son, en ese esquema, el eslabón que conecta el consumo financiero con la regeneración del espacio público urbano.

Estrategia de sostenibilidad

La iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad de Santander España, que busca reducir el impacto ambiental de sus operaciones y fomentar modelos de consumo más responsables a lo largo de toda la cadena de valor.

«Este proyecto demuestra cómo un gesto cotidiano, como reciclar una tarjeta, puede convertirse en una solución tangible y sostenible para las ciudades», señalan desde la entidad, que prevé continuar ampliando el número de municipios beneficiarios a lo largo de 2026.