Mucho más que un simple zoo: Loro Parque muestra su modelo de bienestar animal para acoger más orcas

Morgan y Teno nos requieren su atención salpicándonos con el vapor de agua que expulsan por sus espiráculos. Estamos a pocos centímetros de estas dos orcas que evolucionan dentro del enorme vaso de agua de Loro Parque mientras conversamos con sus cuidadores, Renée y Fran sobre su cuidado y bienestar.

Tan sólo nos separa un cristal que nos permite ver los movimientos de estos dos ejemplares de Orcinus orca que son madre e hija (una cría de un año y dos meses) y que forman parte de los cuatro cetáceos que se encuentran en este internacionalmente reconocido centro zoológico en el tinerfeño Puerto de la Cruz.

Estamos dentro del complejo de Loro Parque, un centro zoológico que nació hace 54 años con apenas un centenar de ejemplares y 25 empleados. Hoy en día el grupo emplea a 1.000 trabajadores, posee la mayor reserva estratégica de loros del mundo, unos 4.000.

Además, su labor científica ha permitido el rescate de 18 especies de la extinción reintroduciendo especies en distintos puntos del planeta. Con esta gesta nos comentan que «Loro Parque ha parado el mundo 3 horas salvando 18 especies de su extinción».

Puertas adentro

Visitamos el parque con la intención de conocer lo que ocurre detrás de lo que comúnmente ve el público, aunque muchas de las actividades que habitualmente no se ven en un zoo, aquí están a la vista de los visitantes, como el quirófano o la evolución de las crías.

El objetivo de la visita no sólo es ver a las orcas, uno de los grandes puntos de interés para ver el complejo, sino también reconocer el backstage de Loro Parque de la mano del director de su fundación, Rafael Zamora.

Zamora tiene pasión por los animales, en especial por las aves que ya empezó a criar a los 10 años. Este biólogo lleva casi tres décadas trabajando para el parque tinerfeño. Vemos en él una pasión y una dedicación en todo lo referente al cuidado de los animales con una instalación que posee hasta un TAC, que el biólogo nos enseña con orgullo, destinado a observar y cuidar a sus animales.

Bienestar certificado

Todo está orientado a que los habitantes de este macrocomplejo zoológico estén cuidados. Sin embargo, todo va más allá de lo que se puede considerar un simple zoo. En este sentido, la fundación es responsable de la puesta en marcha de proyectos de conservación e investigación para recuperar en especial a loros y cetáceos o dedicar esfuerzos al rescate de animales salvajes enfermos o heridos.

En las conversaciones se cruza frecuentemente la preocupación por el bienestar de los animales. Loro Parque fue el primer zoológico de Europa en obtener el certificado de bienestar animal de American Humane en el año 2017. Esta acreditación se consiguió tras superar una estricta inspección de la organización estadounidense y ahora, en este 2026, acaban de superarla de nuevo.

Durante la visita nos abruman las cifras y las «primeras veces» que muestra el centro. Uno de estos logros consiste en haber creado el primer puesto de Responsable de Bienestar Animal de España, una especialidad que cada vez está más presente en centros como este y que en la actualidad tan solo está presente en cuatro en España.

Wikie y Keijo

Volvemos con las orcas que en cierta forma son la preocupación de Loro Parque. Ahí están Morgan, la madre, y Teno, que en la actualidad son completamente ajenas al problema de dos orcas que están en peligro a 2.270 kilómetros de la isla canaria. En Antibes, al sureste de Francia, se desarrolla uno de los episodios de rescate de orcas más llamativos de los últimos tiempos en Europa.

Allí en Francia, Wikie y Keijo esperan un traslado desde septiembre de 2024, momento en el que se cerró el parque Marineland en el país galo tras las prohibiciones gubernamentales a los espectáculos con cetáceos, lo que ha generado un amplio debate sobre el traslado de ambos animales a otras instalaciones.

En Antibes siguen las dos orcas, junto con 12 delfines, a la espera de un viaje que ya tiene un destino marcado y bendecido por el Gobierno de Francia. Tras muchos meses de espera y la presión de los grupos conservacionistas para llevarlas a un santuario, el ministro delegado de Transición Ecológica de Francia, Mathieu Lefèvre confirmó en mayo que ya se habían dado «todas las autorizaciones» por parte francesa, lo que abre la puerta al traslado antes de finales de junio.

Destino canario

El destino confirmado por Pascal Ferracci, responsable de Marineland —propiedad del grupo español Parques Reunidos—, indicó entonces que «los equipos de Loro Parque están trabajando actualmente para definir las últimas modalidades internas que permitan realizar esta transferencia» y que su materialización «es cuestión de semanas».

En el trasfondo de toda esta operación está la discusión de si el destino elegido, el llevar a los dos cetáceos a otro centro similar en cautividad, es el acertado. Parte de nuestra visita al centro de Loro Parque se centra en comprobar la idoneidad de este punto como lugar de acogida.

La posición pública de Francia ocurrió a mediados del pasado mes de mayo. Ahora, un mes después, todavía seguimos sin noticias de si este viaje está marcado ya en el calendario. Otros tres factores entran en juego para que la singular expedición se lleve a cabo y garantice el futuro y la supervivencia de Wikie y Keijo.

Tres incógnitas

El primero y más urgente es la piscina en la que se encuentran. Los análisis ya indican que el vaso se encuentra al final de su vida útil y el riesgo de que ocurra un fallo estructural es un elemento a tener en cuenta.

La segunda cuestión es la del tiempo, el de la climatología, ya que si no se realiza a finales de junio habría que esperar hasta después del verano para salvar el calor estival, por lo que el calendario de traslado se dilataría unos meses más.

Y en el tercer factor se juega en un terreno en el que entran y se mezclan la batalla política, la ideológica y la del bienestar animal. En este complejo contexto intervienen científicos, decisiones ministeriales, presiones de los grupos animalistas y profesionales en el cuidado de este tipo de animales, los cetáceos.

Bienestar en juego

El bienestar animal de las dos orcas es el punto principal a debatir. Aquí está en juego la vida de esta pareja de cetáceos, su continuidad y supervivencia, que aparecen reflejadas en un informe científico en contra del desplazamiento desde Francia a Canarias y que nadie puede consultar.

Un escenario complejo en el que el Gobierno de España tiene que dar un paso fundamental a petición de Loro Parque. La entidad reclama al Estado su bendición para que el traslado se haga efectivo y ponga negro sobre blanco que el centro canario es el destino ideal.

Nos sentamos a hablar con Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, y Christoph Kiessling, presidente de Loro Parque Fundación para hablar de un viaje que se hace complicado día tras día. Preguntamos si este beneplácito estatal es necesario y nos indican que no. Pero añaden que sería una garantía frente a futuras demandas de los grupos animalistas que están haciendo campaña contra este traslado.

El informe CITES

Mientras las dos orcas siguen en Francia en un espacio que se está deteriorando, los grupos animalistas airean que existe un informe de la Autoridad Científica (CITES) en contra del traslado por considerar a Loro Parque como un lugar inadecuado.

En España, los informes y certificados CITES (sobre el comercio de especies amenazadas) dependen de dos organismos principales, dependiendo de si su función es administrativa o científica.

En este sentido tenemos por un lado la Autoridad Administrativa y de Gestión: es la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se encarga de emitir los permisos, controlar el comercio y representar a España en la UE.

Doble autoridad

Y, por otro, la Autoridad Científica que corresponde al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su función es evaluar si el comercio de ciertas especies afecta negativamente a su conservación y emitir los informes técnicos que sustentan las decisiones.

En España, la redacción de los informes CITES depende de su naturaleza (administrativa o científica). El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) redacta los informes comerciales y de aplicación. El CSIC elabora los informes y dictámenes científicos.

Los propietarios de Loro Parque han reclamado jurídicamente este informe CITES para conocer los argumentos en contra del desplazamiento a Canarias. Una petición que ha sido rechazada por el Portal de Transparencia dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con argumentos como que el acceso a determinadas comunicaciones «queda limitado por las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control y los intereses económicos y comerciales».

Informe fantasma

Sin embargo, Loro Parque reclama transparencia en todo este proceso para conocer un informe CITES que supuestamente no recomienda el traslado de Wikie y Keijo. La respuesta de Transparencia es una negativa de dos páginas. Wolfgang Kiessling nos explica que están dispuestos a discutir sobre lo que refleja este «informe fantasma». Lanza al aire una pregunta: «¿Por qué no enseñan el informe? Porque saben que nuestras instalaciones son las mejores del mundo».

Añade que «si nos enseñaran este informe, hablaríamos abiertamente sobre su argumentación, sobre el interés que puede tener el Gobierno para que no vengan». Kiessling apunta que la decisión de la negativa «es de una persona con una posición, con una ideología. Entonces esto no es ni ciencia, ni interés público, hablamos de que es un interés privado».

Acudimos a las voces de quienes están trabajando todos los días con las orcas, con los privilegiados cuidadores de los cuatro cetáceos de Loro Parque. Fran nos cuenta que, para ellos, como cuidadores de las orcas, el bienestar animal es fundamental: «no sólo se basa en satisfacer sus necesidades biológicas y en el control veterinario, va mucho más allá».

«Contamos en Loro Parque con un equipo de expertos en bienestar con el que tenemos un programa de enriquecimiento en el que se valora el bienestar físico, sensorial, nuestra relación con ellas y el estado óptimo de las instalaciones. Resumiendo, saber que los animales que están bajo nuestro cuidado estén sanos y felices» nos comenta Renée.

Orcas cuidadas en cautividad

Nos comentan que los animales están bajo supervisión veterinaria permanente, con un chequeo mensual en el que se les hace análisis de sangre, heces, orina y gástrico para asegurar que están sanos.

Los dos cuidadores nos cuentan que tienen un vínculo muy especial con las orcas, «es increíble, las orcas son como parte de mi familia, de mi vida», nos habla Fran.

Acerca de la posibilidad de incluir dos orcas más, Renée afirma que «ahora hay espacio suficiente en Loro Parque para tener espacio para tres orcas más». Tras ver las instalaciones, preguntamos a la cuidadora cómo ve el lugar donde trabaja: «esto es más que un zoo, aquí trabajamos más allá del bienestar animal; los rescatamos, los observamos y estamos en permanente colaboración con Loro Parque Fundación de una forma activa para reintroducir animales y salvar especies de la extinción».

Sin santuarios

Mientras vemos las evoluciones de Morgan y Teno en el agua, frente a las indicaciones de sus cuidadores que les recompensan con hielo, gelatina y pescado, recordamos las palabras de Wolfgang Kiessling señalando que no existen santuarios seguros para las orcas como afirman grupos de protectoras de animales.

«El Gobierno francés los buscó y no los encontró. Es una opción sin fundamento y sin razón», explica Kiessling. «Tememos que los animalistas vayan a los juzgados para pedir una liberación que para los animales sería su muerte. Los animales no pueden ser liberados ya que ningún científico de este planeta precioso que habitamos avala que una orca nacida bajo cuidados humanos jamás podrá sobrevivir por su cuenta en libertad», sentencia con rotundidad.