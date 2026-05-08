No hay que dramatizar aun pero en España el pago con tarjeta física tiene los días contados ante la llegada inminente de Bizum Pay

Bizum forma parte, desde hace años, de la rutina diaria de millones de españoles. Primero empezó a sustituir a las transferencias, y después se convirtió en uno de los métodos favoritos para comprar por internet y hacer pagos online. Pero ahora además, está a punto de entrar en los pagos físicos en tiendas con la llegada de Bizum Pay. Un nuevo sistema que si bien no hará que las tarjetas vayan a desaparecer de un día para otro, sí deja claro que el móvil cada vez gana más terreno como herramienta de pago habitual.

Y lo hará además pronto ya que será a partir del próximo 18 de mayo cuando comience el despliegue de Bizum Pay en España, con entidades como CaixaBank, Sabadell y Bankinter integrando el servicio de esta nueva función dentro de Bizum. El funcionamiento será muy parecido al actual pago contactless ya que el usuario sólo tendrá que acercar el móvil al datáfono y el dinero pasará directamente de su cuenta bancaria a la del comercio mediante una transferencia instantánea. La diferencia está en que ya no dependerá necesariamente de redes internacionales como Visa o Mastercard.

Detrás de este movimiento hay mucho más que comodidad. También entran en juego las comisiones, el control de los datos y la intención de Europa de depender menos de grandes compañías estadounidenses para procesar pagos. Aunque pueda parecer un simple cambio técnico, el sector financiero lleva tiempo observando este lanzamiento como algo mucho más importante.

Qué es Bizum Pay y por qué puede cambiar los pagos en España

El nuevo sistema utilizará tecnología NFC, la misma que ya emplean las tarjetas contactless o aplicaciones como Apple Pay. Sin embargo, mientras las operaciones tradicionales pasan por plataformas como Visa o Mastercard, Bizum Pay funcionará mediante transferencias inmediatas entre cuentas bancarias.

Eso implica varias ventajas para los comercios. Por un lado, las comisiones podrían reducirse de forma importante respecto a las tarjetas tradicionales. Además, el dinero llegaría prácticamente al instante a la cuenta del negocio, sin esperas para recibir el cobro.

También entra en juego la cuestión de los datos. Hasta ahora, gran parte de las operaciones realizadas con tarjeta terminaban procesadas por compañías internacionales. Con Bizum Pay, buena parte de ese flujo quedará dentro del sistema bancario español y europeo.

Aunque todavía es pronto para saber hasta dónde llegará, muchos expertos creen que el crecimiento podría ser rápido porque Bizum ya tiene algo fundamental ganado y es la costumbre del usuario. Millones de personas utilizan la aplicación constantemente y no necesitan aprender un sistema nuevo.

Las cifras de Bizum que explican su fuerza en España

El crecimiento de Bizum en los últimos años ha sido enorme. Lo que empezó como una herramienta para enviar dinero entre amigos se ha convertido en una de las plataformas financieras más utilizadas del país. Actualmente cuenta con más de 30,6 millones de usuarios en España y trabaja con 39 entidades bancarias. Además, más de 111.000 comercios ya están integrados dentro de su ecosistema digital.

Solo en 2025 se alcanzaron más de 3,4 millones de transferencias instantáneas al día, mientras que los pagos online mediante Bizum superaron los 105 millones de operaciones. Son cifras que explican por qué la banca española quiere llevar ahora el sistema a las tiendas físicas. Y ahora la nueva función tendrá un despliegue progresivo durante los próximos meses y se espera que la mayoría de entidades incorporen Bizum Pay antes de que termine el año.

Por qué las tarjetas físicas podrían perder protagonismo

Hablar del fin de las tarjetas todavía parece exagerado, pero sí es evidente que cada vez se utilizan menos de forma física. Mucha gente ya paga directamente con el móvil o el reloj inteligente sin sacar la cartera. Y ahora Bizum Pay podría acelerar todavía más ese cambio porque convierte una herramienta que ya usan millones de personas en un sistema válido también para comercios físicos. Para el usuario la experiencia será sencilla y familiar.

Además, el comercio también tiene incentivos para apostar por este modelo. Las comisiones más bajas y la rapidez en el cobro pueden resultar especialmente atractivas para pequeños negocios o autónomos.

Eso no significa que Visa y Mastercard vayan a desaparecer. De hecho, las grandes redes internacionales todavía mantienen una ventaja muy importante: el crédito y los pagos aplazados. Mientras Bizum funciona con dinero disponible al instante, las tarjetas permiten financiar compras o pagar más adelante. Por eso, muchos analistas creen que ambos sistemas convivirán durante años. Bizum podría ganar terreno en pequeños pagos cotidianos, mientras que las tarjetas seguirían siendo fuertes en compras más elevadas.

El modelo español que empieza a llamar la atención en Europa

Uno de los aspectos más llamativos del éxito de Bizum es que otros grandes países europeos no han conseguido crear algo parecido con la misma implantación. España logró que prácticamente toda la banca colaborara bajo una misma plataforma, algo que ahora empieza a verse como un modelo exportable. De hecho, Bizum ya participa en proyectos europeos que buscan crear sistemas de pago comunes dentro de la Unión Europea. La idea es que en el futuro un usuario español pueda pagar en otros países europeos igual que hoy utiliza Bizum dentro de España.