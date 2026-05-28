Mapfre, única marca española entre las 100 aseguradoras más valiosas del mundo

Mapfre se sitúa como la única marca española entre las 100 aseguradoras más valiosas del mundo, según un nuevo informe de Brand Finance, la consultora líder mundial en valoración de marcas. Este reconocimiento ayudará a consolidar la posición internacional del Grupo.

En esta edición, la compañía ha registrado un crecimiento del 14% en el valor de su marca, alcanzando los 5.300 millones de dólares, lo que le ha permitido escalar hasta el puesto 31 del ranking global, mejorando dos posiciones respecto al año anterior.

Este avance refleja la solidez y consistencia de Mapfre en un entorno altamente competitivo, y supone además la recuperación de su posición de 2018, acercándose a su mejor resultado histórico (puesto 27 en 2016).

Mapfre mantiene un sólido desempeño en términos de fortaleza de marca, con un índice BSI de 67,9 sobre 100 y rating AA-, situándose entre las aseguradoras más robustas a nivel mundial.

El Grupo continúa con altas puntuaciones de percepciones en España, obteniendo una puntuación de 10 sobre 10 tanto en aceptación de precios como en preferencia del cliente, y un 9,2 sobre 10 en consideración en España.

Estos resultados consolidan a Mapfre como una marca de referencia, con una posición diferencial basada en la confianza del cliente y la fortaleza de su propuesta de valor.

En general, las marcas de seguros están experimentando su mayor crecimiento en cinco años, con las 100 principales del mundo alcanzando un valor total de marca de 606.700 millones de dólares, un 14% más que el año anterior, y con una alta concentración, ya que el Top10 de las marcas más valiosas acaparan el 38% del valor total del sector.

Después de años de transformación del negocio para responder mejor a las necesidades de los clientes y el cambiante contexto tecnológico y social, Mapfre evolucionó a comienzos de año la imagen que proyecta a la sociedad con una renovación de la marca que reafirma la esencia de la compañía, pero transmite mejor su actividad en todos los mercados y unidades de negocio.