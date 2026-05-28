La Comisión Europea ha multado este jueves, 28 de mayo, con 200 millones de euros a la plataforma china de venta online Temu por «no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales» en su plataforma y el consiguiente perjuicio para sus usuarios, lo que viola sus obligaciones para con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Esta sanción es el resultado de una investigación que se remonta a 2024 y que sigue abierta para examinar otros cargos graves como la falta de medidas para mitigar estos riesgos o el diseño adictivo de la plataforma que, de confirmarse, resultarán en nuevas multas contra Temu, según han precisado fuentes comunitarias.

«Es hora de que Temu cumpla con la ley», ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado para anunciar la sanción, la más elevada hasta la fecha impuesta por Bruselas en el marco de la DSA.

En este contexto, Virkkunen ha querido dejar claro que los análisis de riesgos a los que la DSA obliga a las plataformas de mayor tamaño, como es el caso de Temu, «no son meros trámites burocráticos», sino la «base» de la regulación europea.

La compañía dispone ahora de un plazo de tres meses, para presentar un plan de acción concreto con el que corregir las irregularidades que, en todo caso, no le evitará la multa, pero sí le expone a una sanción mayor si persiste en los incumplimientos. Bruselas evaluará después el plan presentado para comprobar si es suficiente y establecer un calendario para su puesta en práctica.