‘Mask Singer’: ¿quiénes eran Jirafa, Troglodita, Momia y Clavel y quién ha ganado la edición?

El pasado miércoles 27 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la gran final de la quinta edición de Mask Singer. Por lo tanto, había llegado el momento más que perfecto para conocer la identidad de las cuatro últimas máscaras de la temporada y, sobre todo, quién de todas ellas iba a proclamarse ganadora y, por ende, se llevaría la ansiada máscara dorada. La gala comenzó con los finalistas subiéndose por última vez al escenario, por lo que Juan y Medio, Ana Milán, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo tuvieron una última oportunidad para dar a conocer sus apuestas. Al fin y al cabo, entre ellos también había otra competición: hacerse con los prismáticos dorados.

Jirafa, cuarto finalista de ‘Mask Singer 5’

Después de las actuaciones, todos los presentes en el plató de Mask Singer tuvieron la opción de votar, por lo que escogieron esta máscara para quedarse a las puertas del podio. A pesar de sorprender a todos con su versión de La Falda de Myke Towers, no logró convencerles. Los investigadores compartieron sus apuestas, diciendo que, tras este participante, se encontraban Dani Rovira, El Monaguillo, Íñigo Onieva o Santiago Segura.

Lo cierto es que ninguno de ellos estuvo ni tan siquiera cerca de adivinar: quien se escondía tras Jirafa era nada más y nada menos que David Cantero, presentador de informativos. «No había cantado en mi vida», comenzó explicando, bajo la atenta mirada de unos desconcertados investigadores. Y añadió: «Primera vez que canto en público más allá de un karaoke a altas horas de la madrugada», reconoció, entre risas.

¿Quién era Troglodita?

Después de enfrentarse a un «truelo» junto a Clavel y Momia, donde sorprendió con su versión de Womanizer de Britney Spears, Troglodita se tuvo que conformar con la medalla de bronce de esta quinta edición. Las apuestas de los investigadores de Mask Singer eran Victoria Abril, Almudena Cid, Eva Longoria o Mónica Cruz. De nuevo, no estuvieron ni tan siquiera cerca de adivinar. Poco después, se desveló el gran misterio.

Y es que, bajo esta máscara, se escondía Vicky Martín Berrocal. Algo llamativo, teniendo en cuenta que la diseñadora tiene una estrecha amistad con la mayoría de los investigadores. Es más, Ana Milán confesó que había quedado con ella el lunes para ir a comer, sin tan siquiera imaginar que su amiga era Troglodita.

Vicky, finalmente, habló: «Tengo que decir una cosa, lo he pasado fatal, porque después del primer programa me encontré con Arturo Valls y me dijo: ‘¡Cuánto tiempo sin verte!’». Lejos de que todo quede ahí, la diseñadora fue mucho más allá: «Me habéis hecho un gran regalo porque yo tuve una infancia maravillosa, pero sí que fui una niña muy medida y Troglodita ha hecho que sea esa niña que no pude ser».

Momia se lleva la medalla de plata

A pesar de haber sido una de las máscaras más sorprendentes y queridas de esta edición, no pudo ganar el duelo final, donde interpretó Columbia de Quevedo. Antes de dar a conocer su identidad, los investigadores dieron a conocer sus últimas apuestas: Boris Izaguirre estaba convencido de que era Gonzalo Miró, Juan y Medio que era Jorge Fernández, Ruth Lorenzo que era Jesús Calleja y, por último, Ana Milán apostó por Nacho Duato.

De nuevo, la actriz acertó de lleno, puesto que, en efecto, tras su querida Momia se encontraba el reconocido coreógrafo y bailarín. Como no podía ser de otra manera, el que estaba escondido tras esta máscara compartió sus primeras impresiones tras haber participado en Mask Singer 5: «Yo estoy acostumbrado a bailar en grandes escenarios, pero esto ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida».

Clavel se convierte en la ganadora de ‘Mask Singer 5’

Después de haber regalado a los espectadores numerosas actuaciones de ensueño, Clavel se había ganado a pulso llevarse la Máscara Dorada. Antes de desvelar su identidad, como es habitual, los investigadores compartieron sus últimas apuestas: Diana Navarro (Juan y Medio), Najwa Nimri (Ana Milán), Marta Sánchez (Boris Izaguirre) y Lorena Gómez (Ruth Lorenzo).

Ninguno logró dar en el clavo. Y es que, bajo esta máscara, se escondía Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Después de desvelar su identidad, se mostró feliz por la victoria, pero, sobre todo, por haber logrado despistarlos por completo. «¡Qué bien me lo he pasado! No habéis dado ni una (…) Se lo dedico a mi hijo y a mi familia, por guardarme el secreto».