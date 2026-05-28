El contundente discurso de Juan y Medio sobre los impuestos «bien usados»: «Un montón de gente trabaja honradamente, no seas corrupto»

Juan y Medio ha pronunciado un discurso a favor de la fiscalidad con el que ha defendido la necesidad de pagar impuestos en proporción a los ingresos, con una argumentación a la que ha añadido un matiz con el que ha aludido a la actualidad informativa: «Hay un montón de gente trabajando honradamente para que esto funcione, no seas corrupto».

El presentador ha sacado el tema de los impuestos en La noche de Aimar, a raíz de una broma, en una entrevista que ha estado llena de humor negro: «Madurar es un atraso tan grande… Cuanto más maduras, más pagas a Hacienda. No maduréis, sed como yo, verdes».

Al hilo de ese chiste, Juan y Medio ha revelado que trabaja «más de medio año para el país», y que lo hace «con mucho gusto». Su afirmación ha servido como introducción al discurso que ha pronunciado, contundente sobre la necesidad de pagar impuestos para mantener los servicios públicos.

«Soy de los tontos que llega a un hospital nuevo y digo ‘qué maravilla’, porque lo siento mío. Estoy allí, no sé en qué proporción», ha explicado, para enumerar después los servicios a los que deben ir destinados los tributos. «Los colegios, la educación que reciben los críos, una carretera en condiciones, un salto de agua, un complejo hidráulico que funciona, los molinos… Cuando los veo, digo ‘yo estoy aquí’. No me da ningún reparo decirlo, yo lo disfruto», ha pronunciado el presentador.

Juan y Medio: «España es uno de los mejores países del planeta»

Juan y Medio también ha recordado que esos impuestos son la razón, igualmente, de que «se persone la Guardia Civil para ayudarte en algo», al igual que otros trabajadores a los que ves al «llegar a un aeropuerto o entrar por la puerta de un hospital». Con estos casos ha ejemplificado por qué «la gente debe tomar conciencia de que estamos en uno de los mejores países del planeta». De hecho, ha situado a España entre los tres mejores: Noruega, Finlandia y España, por orden, a su juicio. Sin embargo, ha decidido cambiar la clasificación para ensalzar a España. «No verás a un español en Finlandia, ¿pero finlandeses aquí? Todos los del mundo. ¿Qué van a hacer allí?», ha indicado.

Según las palabras que ha pronunciado después, el presentador entiende que su discurso «profiscalidad» no es popular, pero no por el hecho en sí de pagar impuestos, sino por cómo los gestiona el poder, por lo que ha sentenciado su argumentación: «Sí me gustaría que los usaran bien [los impuestos] y que no se dedicaran a gastarlos las élites en según qué cosas». Por eso, se ha referido directamente a los políticos. «Todo esto no viene gratis. Viene porque otros pagan. Por favor, no abuses, no seas corrupto, hay un montón de gente trabajando honradamente para que esto funcione». También se ha dirigido al contribuyente: «¿Qué esperas? ¿Que el país sea gratis? ¿Cuánto ganas? En proporción, paga», ha rematado.

Por otro lado, Juan y Medio también ha abordado la existencia de los «ofendiditos premium». «Yo hablo para ellos», ha dicho con sorna. En este sentido, ha recordado a quienes lo criticaron por una frase que pronunció al arrancar su programa justo después del día de Todos los Santos: «Hoy me estoy acordando de todos vuestros muertos». «Hubo gente que dijo ‘parece mentira, mi madre me falta desde hace años’. ¿Tú te crees que cuando lo he dicho he pensado en tu madre? No, ahora sí que pienso en tu madre», ha dicho recurriendo de nuevo al humor negro, que utiliza porque «hay que quitar importancia a cosas que no la tienen».