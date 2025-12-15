Codorníu vuelve a hacer historia con Ars Collecta Blanc de Noirs, el mejor espumoso de España según la Guía Gourmets 2026

El tiempo, la tierra y el arte se dan la mano en cada botella de Codorníu Ars Collecta. Detrás de este cava se esconde la esencia de más de cuatro siglos de historia vinícola y el empeño constante de Raventós Codorníu, la bodega más antigua de España, por mantener viva la tradición sin renunciar a la innovación.

El reconocimiento otorgado por la prestigiosa Guía Vinos Gourmets, una de las publicaciones enológicas más influyentes del país, consolida a Codorníu como un referente indiscutible en el mundo de los espumosos. En su 41º edición, los lectores y expertos del comité de cata han distinguido al Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva como el Mejor Espumoso de España, un premio que refleja tanto la calidad de la elaboración como la fidelidad a un legado que trasciende generaciones.

Este galardón no sólo subraya la maestría técnica de los enólogos de Codorníu, sino también la capacidad de la casa para interpretar el terroir con sensibilidad contemporánea. Cada copa del Blanc de Noirs es un homenaje a la tradición del cava, pero también un símbolo de renovación, equilibrio y sofisticación.

El arte del tiempo en una copa: Blanc de Noirs Brut Reserva

El cava Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs es una de esas joyas que resumen siglos de conocimiento vinícola y respeto por la tierra. Elaborado principalmente con pinot noir, junto con pequeñas proporciones de trepat y xarel·lo, este espumoso forma parte de la colección Ars Collecta, la gama más exclusiva de Codorníu.

Su nombre, Blanc de Noirs, alude al arte de obtener un vino blanco a partir de variedades de uva tinta, un proceso que exige precisión y delicadeza. Sólo mediante una vinificación cuidadosa, en la que se separa rápidamente el mosto del hollejo, se consigue preservar la elegancia, la pureza y la finura aromática que caracterizan a este cava.

Cada botella es el resultado de una segunda fermentación en cavas subterráneas, donde el vino reposa un mínimo de 18 meses sobre sus lías. Este tiempo de crianza aporta cremosidad, estructura y una burbuja fina y persistente, además de matices que evolucionan hacia los aromas de fruta blanca madura, pan tostado y ligeras notas florales.

Visualmente, presenta un tono dorado pálido con reflejos rosados, mientras que en boca ofrece un equilibrio perfecto entre frescura y complejidad. Es un cava versátil, capaz de acompañar desde aperitivos ligeros hasta platos más elaborados, y que representa la elegancia moderna del cava catalán.

Más allá de su impecable técnica, el Blanc de Noirs simboliza la filosofía de Codorníu Ars Collecta: una colección donde la creatividad y el oficio se unen para rendir homenaje a la tierra y a la historia de Codorníu. Este cava puede adquirirse directamente en 15 bodegas.com.

Codorníu Ars Collecta: la expresión más pura del arte del cava

La colección Ars Collecta representa el culmen del saber hacer de Codorníu, una casa que lleva casi cinco siglos elaborando vinos espumosos de calidad. Es el fruto de la experiencia acumulada por generaciones de viticultores y enólogos que, desde Sant Sadurní d’Anoia, han sabido combinar la innovación técnica con el respeto absoluto por la tradición y el territorio.

Codorníu Ars Collecta nace del deseo de crear cavas excepcionales, elaborados en ediciones limitadas, que reflejen con precisión el carácter del suelo, el clima y las variedades autóctonas e internacionales cultivadas en Cataluña. Bajo esa premisa, cada uno de los cavas de la colección –como el Blanc de Noirs, el Blanc de Blancs o el Gran Rosé– busca capturar la esencia de su origen mediante una vinificación meticulosa y una crianza prolongada.

El nombre Ars Collecta –”el arte de recoger” en latín– resume la filosofía de la gama: recoger lo mejor de la tierra, de la vid y del tiempo. Su elaboración tiene lugar en la Celler Jaume, la microbodega de Codorníu, el centro de experimentación enológico, de donde salen los cavas más innovadores de Codorníu. Allí, los enólogos trabajan con partidas limitadas de uva seleccionada y aplican procesos de fermentación y crianza específicos para cada vino, buscando la máxima expresión del terroir.

El resultado son cavas que destacan por su elegancia, complejidad y personalidad, con una burbuja fina y persistente que es sello distintivo de la casa. Codorníu Ars Collecta no sólo es una colección de cavas de prestigio: es una declaración de intenciones, un homenaje al tiempo, al oficio y a la pasión por el detalle.

Codorníu: casi cinco siglos de historia y el origen del cava

Hablar de Codorníu es hablar del origen del cava y de una parte esencial de la historia vitivinícola de España. Fundada en 1551, es la bodega más antigua del país y una de las empresas familiares más longevas de Europa. Su historia se entrelaza con la de Cataluña, con la elaboración de la primera botella de cava y con el impulso de una familia, los Raventós, que ha sabido mantener viva una tradición centenaria adaptándola a los nuevos tiempos.

En 1872, Josep Raventós Fatjó, elaboró por primera vez un vino espumoso siguiendo el método tradicional, sentando así las bases del cava tal y como hoy lo conocemos. Desde entonces, Codorníu ha sido sinónimo de innovación, calidad y respeto por el territorio.

Su emblema arquitectónico, la bodega modernista de Sant Sadurní d’Anoia, diseñada por Josep Puig i Cadafalch —uno de los grandes nombres del modernismo catalán—, es un reflejo de ese espíritu pionero. Declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1976, esta joya de ladrillo visto y arcos parabólicos es mucho más que una bodega: es un templo al vino, al arte y al trabajo bien hecho.

A lo largo de los siglos, Codorníu ha sabido conjugar tradición e innovación para seguir siendo un referente mundial en la elaboración de cavas de alta gama. Su apuesta por la sostenibilidad, la investigación y la calidad en todas las fases del proceso —desde la viña hasta la copa— le ha permitido mantener su liderazgo y consolidar un legado que hoy se proyecta con fuerza hacia el futuro.

Tradición, innovación y mirada al futuro

El reconocimiento de la Guía Vinos Gourmet 2026 al Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs no sólo celebra la excelencia de un cava, sino también la continuidad de una filosofía que ha guiado a la casa durante más de cuatro siglos: la de combinar el respeto por el origen con una visión de futuro.

Hoy, Raventós Codorníu es un grupo vitivinícola global, presente en más de 60 países, con bodegas en algunas de las regiones más emblemáticas del mundo –desde el Penedés hasta La Rioja, Ribera del Duero, California o Mendoza–. Sin embargo, es en Sant Sadurní d’Anoia donde la historia del cava comenzó y donde, cada día, Codorníu continúa escribiendo una nueva página de innovación y compromiso.

La sostenibilidad ocupa un lugar central en ese camino. Raventós Codorníu ha desarrollado en los últimos años un ambicioso plan de transición energética, viticultura responsable y reducción del impacto ambiental, que les ha valido la certificación B Corp. Desde el uso de energías renovables o la optimización del uso del agua, hasta la elaboración 100% ecológica de todos los cavas Codorníu. Siendo el mayor elaborador de cava ecológico del mundo, con 16 millones de botellas de cava orgánico al año, el 43% del mercado mundial, cada paso está orientado a cuidar el entorno que hace posible su vino.

El cava, al fin y al cabo, es tiempo: el que madura en la botella, el que se hereda entre generaciones, el que deja huella en la tierra. Codorníu Ars Collecta encarna esa idea de que el arte, cuando se cultiva con paciencia y respeto, puede resistir siglos sin perder su esencia.

Y así, con una mirada puesta en el futuro y los pies firmes en la tradición, Codorníu sigue elevando el nombre del cava español a los más altos estándares de calidad y prestigio en el mundo. Porque, como demuestra este galardón, hay historias que sólo el tiempo y el buen hacer son capaces de escribir con burbujas.