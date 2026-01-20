Los caballos y el vino confluyen en un mundo propio, Bodegas Virtus. El sueño que iniciaron Don Mariano y Paloma Escribano es ahora uno de los pocos negocios vinícolas boutique y libre de productos químicos de España. Este lunes, sus propietarios aprovecharon la presentación de su último vino, el Virtus Albillo Mayor para presentar en sociedad, en The Library, su bodega. Durante el evento, además de ofrecer seis de sus vinos, la familia Virtus contó su historia.

Desde 2012, uno de los hijos de los fundadores y actual propietario, Iñigo López de la Osa Escribano, tomó las riendas del proyecto junto a su mujer Francesca Franco para relanzarlo y engrandecer el legado familiar. La pasión por el mundo equino inculcada por Don Mariano a su hijo le llevó a convertirse en un reconocido jinete de salto a caballo. De ahí, concretamente de la imagen de Sultán de Beaofour, su caballo Silla Francés, nació la inspiración para ilustrar los vinos de la gama Virtus.

Virtus cuenta con un parque de más de 400 barricas de roble francés, de distintas procedencias, años y tostados. Este tipo de madera, explican «respeta la expresión varietal y permite una crianza pausada y equilibrada». Además, trabajan con diferentes tonelerías y realizan pruebas cada año, combinando barricas nuevas y usadas en función de las necesidades de cada vino para «ganar complejidad sin perder identidad».

Una apuesta por la sostenibilidad

Todo en Virtus es a fuego lento. La delicadeza y el respeto por los tiempos que requiere la naturaleza y cada proceso de elaboración del vino son herencia de la rama Escribano. Paloma Escribano, la matriarca familiar hizo realidad su ilusión en 1986 con la fundación de una bodega en la DO Ribera del Duero bajo la perspectiva de sostenibilidad y respeto por la materia prima, en ausencia de productos químicos. Esto le llevó a ser una de las primeras mujeres en tener la cartilla de viticultora en la región y en liderar una bodega boutique.

Gracias al germen que ella misma cultivó durante varias décadas ahora la viña de Aldeyuso cuenta con Certificación Europea de Viticultura Ecológica, lo que implica la inexistencia de químicos. «Priorizamos el trabajo manual, el uso de abonos naturales y las cubiertas vegetales para preservar el equilibrio del suelo», explican ellos mismos sobre su proceso.

En el viñedo fomentan el control biológico gracias a reservorios de fauna útil (hoteles de insectos), que ayudan a combatir de forma natural plagas como el pulgón o la araña roja. Además, siguiendo la visión de Paloma Escribano, aplican algunas prácticas inspiradas en la agricultura biodinámica, como infusiones de plantas naturales, que contribuyen a mantener viñas sanas y equilibradas.

Un clima que marca su carácter

La ubicación de la bodega y de las viñas de Virtus también marca el carácter de sus vinos. A casi 800 metros de altitud, con una gran insolación y con precipitaciones anuales en torno a los 400-500 litros por metro cuadrado al año la maduración de la uva tiende a ser lenta y homogénea.

Su clima, continental extremo, cuenta con inviernos son cortos y veranos largos y muy calurosos. Sin embargo, destacan que lo más importante es la amplitud térmica entre el día y la noche, sobre todo en la última fase de la maduración. Según detallan, esto ayuda a obtener uvas pequeñas y concentradas, de gran calidad, que dan lugar a mostos con una acidez natural muy equilibrada.

Una parte del vino se elabora en ánfora de cocciopesto, material utilizado tradicionalmente por los romanos.

En cualquier caso, la Ribera del Duero comprende municipios de Valladolid, Burgos, Segovia y Soria y el clima difiere en cada zona: en Burgos y Soria encontramos viñas a mayor altitud y, cuanto más al este, el clima es más fresco. En este sentido, elaboran todos los vinos con tempranillo, albillo mayor y garnacha, pero son muy diferentes entre sí, porque las parcelas de las que proceden tienen características diferenciadoras, además de la altitud y latitud.

La gran apuesta del Albillo Mayor

Históricamente, los viñedos de la Ribera del Duero no eran monovarietales. En las viñas más antiguas era habitual encontrar uvas blancas y tintas mezcladas, y de hecho la región fue durante mucho tiempo tierra de vinos claretes.

En esos majuelos tradicionales convivían variedades como garnacha, bobal o valenciana, jerez y, por supuesto, el albillo mayor, la variedad blanca autóctona de la Ribera del Duero, que se destinaba tradicionalmente al consumo directo durante las largas jornadas de trabajo en el campo y que, ahora, se ha convertido en la gran apuesta de Virtus.

El Albillo Mayor está elaborado con una uva que procede de viñedos muy viejos y emblemáticos de Hontoria de Valdearados, situados en laderas soleadas con suelos de textura franca y caliza con guijarros. Estas condiciones, explican, favorecen una maduración óptima de la fruta y «garantizan una excelente permeabilidad del suelo a lo largo de todo el ciclo vegetativo».

Además, su fermentación se realiza en barricas de roble francés, donde el vino continúa su crianza sobre lías. Durante este periodo se aplica batonnage, para aportar «mayor volumen, complejidad y cremosidad». Destacan, sobre esto, que una parte del vino se elabora en ánfora de cocciopesto, «material utilizado tradicionalmente por los romanos».

En este caso, el vino permanece unos siete meses en contacto con las pieles. Actualmente elaboran dos vinos de albillo mayor: el Sueco Albillo Mayor y su Virtus Albillo Mayor Gran Reserva.

Toda su historia, pasiones incluidas, se dan a conocer en las visitas que organizan a Bodegas Virtus. Explican que para una experiencia íntima, cercana y personalizada, los recorridos se realizan siempre en formato privado, sin compartir grupos. Junto a la visita a la bodega y a la sala de barricas llevan a cabo una cata comentada para comprender y saborear no solo el vino, sino también el origen y la filosofía del proyecto Virtus.