Adiós al plus climático: Codorníu blinda a 300 familias viticultoras locales comprando un 20% más de uva

Codorníu ha anunciado que incrementará en un 20% la compra de uva durante la vendimia de 2026, una decisión con la que la bodega catalana refuerza su compromiso histórico con el territorio del Penedès y con las familias que cultivan sus viñedos.

La compañía mantendrá íntegros todos sus acuerdos plurianuales con más de 200 familias viticultoras y ampliará la compra a más de 100 productores adicionales, lo que se traducirá en una aportación económica superior a los 9 millones de euros al territorio.

La vendimia de este año llega en un contexto muy distinto al de las últimas campañas. Tras varios años marcados por una severa sequía, las viñas han experimentado una recuperación productiva significativa, aunque el comportamiento de la cosecha es desigual según variedades y zonas.

Mensaje de estabilidad

Esta recuperación coincide, sin embargo, con una notable inquietud en el sector por los excedentes de uva y por la incertidumbre sobre la capacidad de absorción de toda la producción. Ante este escenario, Codorníu ha optado por lanzar un mensaje de estabilidad a sus proveedores.

«En un momento en que algunas compañías están anunciando reducciones de compra, nosotros queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a nuestros viticultores», afirma Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorníu.

«Cumpliremos todos los contratos firmados y, además, aumentaremos la entrada de uva en la mayoría de los casos. La mejor manera de apoyar al territorio este año es garantizar la recogida de la uva comprometida», añade el directivo.

Adiós al plus climático

Durante las campañas 2023, 2024 y 2025, Codorníu aplicó un plus climático destinado a compensar el impacto de la sequía sobre las explotaciones vitícolas, llegando a duplicar en algunos casos el precio inicialmente pactado en los años más complejos para el sector.

En la vendimia de 2024, la bodega ya pagó la uva a una media de 0,80 euros el kilo, un precio histórico para la empresa del Penedès y un 30% por encima de la media de 0,61 euros el kilo pagada en 2023.

Para la vendimia de 2026, la compañía no prevé aplicar este suplemento extraordinario debido a la recuperación de las viñas. La bodega considera que la prioridad ya no es compensar una caída de producción, sino ofrecer certidumbre sobre el destino de la cosecha.

Cinco años de crecimiento

«Cuando la sequía redujo drásticamente las cosechas, estuvimos al lado de los viticultores incrementando los precios más allá de lo previsto en nuestros contratos. Hoy la situación es distinta», explica Fuster, que destaca que el objetivo ahora es garantizar la compra de toda la uva acordada.

La compañía destaca que esta medida es posible gracias a la positiva evolución de su negocio en los últimos años. Raventós Codorníu acumula más de cinco años de crecimiento sostenido y una sólida situación financiera que le permite reforzar su compromiso incluso en contextos complejos.

Desde la implantación de los contratos plurianuales en 2019, la bodega ha defendido un modelo basado en la estabilidad y las relaciones de largo plazo. Actualmente, más de 300 familias forman parte de esta red, considerada pionera y un referente dentro del sector del cava.

Diálogo con el sector

La compañía ha diseñado las medidas de esta campaña tras mantener un diálogo constante con sus viticultores y con los representantes del sector, tanto a través de la Vocalía en el Consejo Regulador de la DO Cava como de las principales organizaciones agrarias.

«Nuestro compromiso con el territorio no se limita a la vendimia. La fortaleza del cava depende de la fortaleza de sus viticultores», concluye Fuster, quien subraya que la compañía escucha de manera permanente a sus proveedores para afrontar los desafíos del sector.

Con esta decisión, Codorníu reafirma su propósito corporativo de «Dar Valor a la Tierra», contribuyendo a la preservación del paisaje vitícola, a la estabilidad económica de las explotaciones familiares y al futuro de uno de los territorios vitivinícolas más importantes de Europa.

Compañía B Corp

El compromiso con la sostenibilidad no es nuevo para el grupo. Raventós Codorníu, que integra 15 bodegas en España, Argentina y California, fue certificada como empresa B Corp con 88,5 puntos, la mejor puntuación de un grupo bodeguero en toda España.

La industria vitivinícola apenas representa el 1% del movimiento B Corp a nivel mundial. Además, la marca Codorníu es 100% ecológica desde 2023 y el grupo ha reducido en un 50% el uso de recursos hídricos respecto a 2015, en línea con el compromiso anunciado ahora para la vendimia.