Así está hoy la frontera de El Tarajal con apenas un guardia civil custodiando el acceso por el que entraron 80.000 invasores

La frontera de El Tarajal, el mismo paso por el que entraron en Ceuta 80.000 invasores el 30 y 31 de julio, ha vuelto a quedar prácticamente sin vigilancia apenas horas antes de la amenaza de una nueva entrada masiva. Así lo muestran las imágenes grabadas este lunes por las cámaras de OKDIARIO, que evidencian la escasa presencia de efectivos en uno de los puntos más sensibles de la frontera, 54 días después de la última invasión.

A las 10:50 horas, las imágenes registran la presencia de siete guardias civiles y dos furgones (lecheras) de la Policía Nacional en el paso de El Tarajal. Sin embargo, apenas 20 minutos después, a las 11:08 horas, no queda prácticamente ni rastro de ese dispositivo: sólo un guardia civil permanece en la garita por la que entraron miles de personas hace menos de dos meses.

Este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba un refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla con más agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, ante la convocatoria de nuevos asaltos prevista para este miércoles 23 de septiembre.

En una rueda de prensa en Ceuta, Marlaska aseguró que el Ministerio del Interior está «controlando las convocatorias a través de las redes sociales» y mostró su preocupación por la situación, aunque insistió en que se ha desplegado «un dispositivo importante de información, inteligencia y rastreo de fuentes para evaluar las alertas». El ministro detalló que la frontera de Ceuta y Melilla ya cuenta con el refuerzo de «más GRS de la Guardia Civil» y que existe «una evaluación continuada de la información para ver el estado de esa amenaza».

Pese al anuncio, las imágenes captadas por este medio apenas unas horas después de la comparecencia del ministro muestran una realidad distinta: una frontera prácticamente vacía de efectivos en el tramo horario registrado.

En la misma comparecencia, el ministro exigió también a la Ciudad Autónoma «voluntad seria» y «cooperación» para resolver la presencia de menores en las calles de Ceuta, defendiendo que «no se está trasladando el problema», sino que «incluso se está asumiendo la responsabilidad por parte del Gobierno central».

La posibilidad de nuevos intentos de entrada irregular en Ceuta ha vuelto a activarse después de que empezaran a circular llamamientos que señalan el próximo 23 de septiembre como fecha de movilización desde Marruecos. La jornada coincide con la celebración de las elecciones legislativas marroquíes, un contexto que aparece vinculado a los mensajes difundidos en distintos canales de comunicación.

Por el momento no existe confirmación de que vaya a producirse una nueva entrada masiva ni de que la convocatoria vaya a materializarse.