El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este martes con un avance del 0,21% que le ha llevado a situarse en los 19.766 puntos tras cerrar el lunes con una subida del 1,1% que le hizo situarse en los 19.724 puntos.

Los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Solaria (+2,1%), Acciona Energía (+1,6%), Sacyr (+0,8%), Puig (+0,77%) y Ferrovial (+0,74%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Unicaja (-2,1%), Bankinter (-0,2%), Caixabank (-0,19%) y Sabadell (-0,1%).

Los mercados siguen hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya afirmado haber mantenido «una muy buena conversación» con su par estadounidense, Donald Trump, en la que han abordado «soluciones diplomáticas» ajenas a un «acuerdo global» para facilitar el paso de buques por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico marítimo continúa marcado por las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica.

El petróleo vuelve a subir

«Hemos mantenido una conversación muy fructífera que ha permitido abordar tanto la crisis en Oriente Medio como nuestra voluntad de hacer todo lo posible por reabrir el estrecho de Ormuz y permitir la salida de mercancías», ha detallado Macron al término de su diálogo con Trump.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 101,9 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 1,6%, hasta los 97,3 dólares por barril.

En España, en el plano empresarial, la socimi Árima Real Estate ha indicado que registró un beneficio neto de 17,75 millones de euros durante el primer semestre, frente a las ganancias de 5,62 millones que se anotó en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que rozó los 16 millones de ingresos, un 6,3% más que los del primer semestre de 2025.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo mixto. París se mantenía en tablas y Londres subía un 0,1%, mientras que Milán bajaba un 0,3% en la apertura de este martes y Francfort se dejaba un 0,1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1461 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años avanzaba hasta el 3,94%.