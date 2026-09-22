Un paraíso de aguas turquesas y una isla con forma de rinoceronte cerca de Madrid

A sólo hora y media de Madrid, el embalse de Entrepeñas, en Sacedón, ofrece un paisaje de aguas azuladas, pinos, laderas calizas y pequeñas ensenadas que han dado lugar al apodo de «Mar de Castilla».

El destino reúne baño, actividades náuticas, miradores, senderos, patrimonio y un elemento muy singular: la isla de Pico de Monte Abajo, cuyo perfil puede recordar al de un rinoceronte cuando se contempla desde ciertos puntos del embalse.

Un mar interior en Guadalajara: dónde está y qué lo hace especial

El embalse de Entrepeñas se encuentra en torno a Sacedón, en la provincia de Guadalajara, y sus aguas llegan también a términos municipales como Alocén, Auñón, Durón, Mantiel y Pareja. Junto al embalse de Buendía, forma el espacio conocido popularmente como el Mar de Castilla.

Su atractivo reside en el contraste: agua en tonos azulados o turquesa, pinares densos, formaciones de roca caliza y el paisaje abierto de La Alcarria. En días despejados, las vistas recuerdan más a una costa interior que a un embalse convencional.

Además, su cercanía a Madrid permite realizar una excursión de un día, aunque la variedad de actividades y lugares de interés invita a plantear una estancia de fin de semana. Es precisamente esa combinación la que ha consolidado a Sacedón como uno de los puntos de referencia de Guadalajara.

La isla que parece un rinoceronte: el secreto visual de Entrepeñas

La imagen más curiosa de Sacedón se encuentra en la isla de Pico de Monte Abajo. Observada desde ubicaciones concretas, la forma de su terreno puede evocar el perfil de un rinoceronte emergiendo del agua.

No obstante, conviene gestionar expectativas: no es una figura visible desde todas las orillas ni se aprecia siempre con la misma claridad. Para reconocerla influyen tres factores principales:

El lugar desde el que se observa: la isla cambia por completo según el ángulo.

la isla cambia por completo según el ángulo. La luz del día: las primeras y últimas horas suelen definir mejor los contornos.

las primeras y últimas horas suelen definir mejor los contornos. El nivel del embalse: una mayor o menor lámina de agua puede alterar su silueta.

¿Qué hacer en el embalse de Entrepeñas? Del baño al paddle surf

El embalse es el centro de la experiencia. Durante los meses más cálidos del año, muchas personas acuden a sus zonas habilitadas para disfrutar del baño y de una jornada junto al agua. Sin embargo, el entorno permite un plan más activo y diverso.

Entre las actividades disponibles se encuentran:

Kayak y canoa .

. Paddle surf.

Vela ligera.

Windsurf.

Wakeboard.

Paseos y actividades náuticas organizadas .

. Rutas a pie y en bicicleta por caminos, pinares y carreteras secundarias.

La elección depende tanto de la época del año como de las condiciones del viento y del estado del embalse. Para quienes buscan tranquilidad, también basta con recorrer la ribera, detenerse en alguna zona de sombra y contemplar el contraste entre el agua, las rocas y el pinar.

Más allá del agua: patrimonio, ruinas y paisajes del Tajo

Sacedón permite ampliar la escapada más allá del embalse. En el municipio y sus alrededores hay varios enclaves que aportan contexto histórico:

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: en el casco urbano, la iglesia parroquial es uno de los principales referentes patrimoniales y una parada adecuada antes de dirigirse a la ribera o terminar el día con un paseo.

en el casco urbano, la iglesia parroquial es uno de los principales referentes patrimoniales y una parada adecuada antes de dirigirse a la ribera o terminar el día con un paseo. Ermita de la Santa Cara de Dios: está vinculada al antiguo Hospitalillo de Nuestra Señora de Gracia, que, según la tradición local, atendía a las personas necesitadas que llegaban a Sacedón.

está vinculada al antiguo Hospitalillo de Nuestra Señora de Gracia, que, según la tradición local, atendía a las personas necesitadas que llegaban a Sacedón. Las ruinas de La Isabela, un balneario bajo las aguas : El Real Sitio de La Isabela, antiguo balneario cuya historia quedó interrumpida por la creación del embalse, es uno de los lugares más singulares del entorno. Cuando baja el nivel del agua, pueden volver a ser visibles algunos restos del antiguo enclave.

: El Real Sitio de La Isabela, antiguo balneario cuya historia quedó interrumpida por la creación del embalse, es uno de los lugares más singulares del entorno. Cuando baja el nivel del agua, pueden volver a ser visibles algunos restos del antiguo enclave. Ermita de la Virgen del Socorro : rodeada de pinar, ofrece vistas al Tajo y al emplazamiento del castillo de Anguix.

: rodeada de pinar, ofrece vistas al Tajo y al emplazamiento del castillo de Anguix. Puente romano: aunque no es de origen romano, permite contemplar el río encajado, los paredones calizos y el relieve de La Alcarria.

Consejos antes de visitar Entrepeñas

Para disfrutar del embalse con seguridad y evitar contratiempos, conviene seguir algunas recomendaciones: