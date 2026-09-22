Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda en España: «Le doy el pésame a los que quieren comprar o alquilar»

Buscar piso se ha complicado mucho en España. Lo saben quienes llevan meses mirando anuncios para comprar una vivienda, pero también quienes han optado por el alquiler y se encuentran con precios que en muchas ciudades resultan difíciles de asumir. El economista Gonzalo Bernardos lleva tiempo advirtiendo de esta situación y ahora ha vuelto a hacerlo con un mensaje dirigido precisamente a todos ellos.

El también profesor de la Universidad de Barcelona asegura que quienes busquen casa lo van a tener más complicado que hace una o dos décadas y lo hace con unas declaraciones que puede que a muchos sorprenda pero que son muy claras: «Le doy el pésame a los que desean comprar una vivienda o alquilar un piso». Bernardos ha publicado su reflexión a raíz del peso que tiene actualmente la construcción en la economía española. Según los datos que menciona, en 2025 representó el 5,35% del PIB, frente al 5,41% de 2013. La diferencia es mínima y el economista aprovecha precisamente este dato para recordar que durante años se insistió en que España dependía demasiado de la construcción.

Gonzalo Bernardos avisa de lo que está pasando con la vivienda

«Durante años, economistas, periodistas, políticos, sindicalistas y empresarios dijeron que España se tenía que desenganchar de la construcción», señala. A continuación ha añadido: «Les felicito, ya que han triunfado». Sin embargo, el economista considera que las consecuencias no son precisamente buenas para quienes necesitan ahora una casa. De ahí que acto seguido dé su particular «pésame» tanto a los que quieren comprar como a aquellos que buscan un alquiler. Pero, ¿por qué cree que la situación se ha complicado tanto? la poca oferta y el tamaño son factores a tener en cuenta

Más hogares y pocas viviendas nuevas

De hecho, un de las cuestiones en las que se fija Bernardos es precisamente en el tamaño de los hogares. En España cada vez es más habitual vivir solo o compartir casa con menos personas, algo que inevitablemente hace que se necesiten más viviendas. No es sólo una cuestión de que aumente la población, sino de cuántas casas hacen falta para repartirla. Y las cifras muestran que la construcción no está siguiendo el mismo ritmo. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 la diferencia acumulada entre los nuevos hogares creados y las viviendas terminadas rondó las 750.000 unidades.

El dato sirve sobre todo para entender el desfase que se ha producido durante estos años. No significa que haya 750.000 familias sin vivienda, sino que se han formado muchos más hogares de las casas nuevas que han llegado al mercado. A esto se suma otro problema y es que la demanda no se reparte de la misma manera por toda España. Buena parte se concentra en determinadas provincias y grandes áreas urbanas, precisamente donde encontrar vivienda se ha vuelto más complicado.

Por eso tampoco basta con mirar cuántas viviendas permanecen vacías o sin vender en el conjunto del país. Puede haber casas disponibles en zonas donde apenas existe demanda y faltar, al mismo tiempo, en aquellas donde cada año llegan nuevos residentes o se forman más hogares. Es ese desequilibrio el que está detrás de buena parte de la tensión actual. Hay personas buscando casa, pero la vivienda que necesitan no siempre está disponible en el lugar en el que quieren o necesitan vivir.

«Casi no hay nueva oferta»

Bernardos resume esta parte del problema de una forma bastante directa: «Casi no hay nueva oferta». Y ahí está una de las claves de su advertencia ya que puede que se formen nuevos hogares, pero no se construyen suficientes viviendas allí donde se necesitan, quienes salen a buscar casa terminan compitiendo por una oferta limitada. Esto afecta a quien quiere comprar, pero también al que busca un alquiler. De hecho, muchas personas que no pueden acceder a una vivienda en propiedad pasan directamente al mercado del alquiler, donde se encuentran de nuevo con el problema de la oferta y los precios.

Tampoco es sencillo aumentar rápidamente el número de viviendas disponibles. Construir implica disponer de suelo, conseguir licencias, financiar los proyectos y ejecutar unas obras que requieren tiempo. Por tanto, aunque comenzaran ahora nuevas promociones, buena parte de esas casas tardarían años en estar disponibles. De ahí el mensaje pesimista de Bernardos cuando compara la situación actual con la de hace diez o veinte años.

Para el economista, el problema no se explica únicamente por lo que cuesta hoy un piso. También importa cuántas viviendas hay disponibles para todas las personas que quieren comprarlas o alquilarlas. Y mientras los hogares continúen aumentando a un ritmo superior al de las viviendas terminadas, encontrar casa seguirá siendo complicado en las zonas de España donde se concentra la mayor demanda. Es precisamente a quienes están ahora mismo en esa búsqueda a los que Bernardos dirige su particular «pésame».