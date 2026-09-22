Es oficial: ya puedes acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones si cumples estos requisitos establecidos por la Seguridad Social

El próximo año 2027 se vuelve a retrasar la edad de jubilación en España hasta los 67 años y estos cambios también afectan a la jubilación anticipada, que establece una serie de penalizaciones para los ciudadanos que quieran adelantar su retirada. En España, la ley también exime a algunas profesiones que pueden jubilarse antes de tiempo sin cumplir con penalizaciones en su nómina total. Expertos en pensiones se han pronunciado sobre la nueva normativa que permitirá a más profesiones agarrarse a estos coeficientes reductores por razón de peligrosidad, salubridad o penosidad.

Estas novedades con la jubilación anticipada tienen que ver con el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, que regula el procedimiento para establecer coeficientes reductores que permiten adelantar la edad de jubilación en profesiones penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. Esta es una puerta abierta de la Seguridad Social a incluir a ciertas profesiones dentro del grupo de los que se aplican coeficientes reductores a la hora de acceder a la jubilación anticipada. Es decir, los trabajadores que se pueden jubilar antes sin sufrir una reducción en la pensión total.

«Ayer subí un vídeo en el que anuncié que se había publicado un Real Decreto que permitía que los sindicatos y las asociaciones empresariales solicitasen al Gobierno que a determinadas profesiones se les aplicasen unos coeficientes reductores para la jubilación», comienza diciendo en un vídeo publicado en las redes una experta en pensiones de Compromiso Legal. «Es decir, que personas que desempeñan determinadas actividades laborales se puedan jubilar antes de la edad ordinaria sin ningún tipo de penalización», dice.

«Este Real Decreto no habla de profesiones concretas, sino que lo que establece son unas pautas para ver qué profesiones pueden encajar dentro de esta normativa, y esas pautas son que la profesión concreta tiene que ser penosa, tóxica, peligrosa o insalubre», explica antes de meterse de lleno en la materia y el procedimiento para incluir una profesión en este grupo de riesgo, como puede ser el sector de la construcción, que lleva años reclamando estos derechos.

Los requisitos para la jubilación anticipada

«Para saber si tu actividad laboral entra dentro de algunos conceptos, se tienen en cuenta, por ejemplo, las bajas por incapacidad temporal o las incapacidades permanentes que se conceden dentro del sector», dice en un vídeo en el que deja claro que se va a centrar en el procedimiento. «Lo primero que hay que hacer en el procedimiento y que a tu profesión concreta se le apliquen estos coeficientes reductores es presentar una solicitud», cuenta.

«Esta solicitud no puede provenir de una persona particular, sino que tiene que venir de los sindicatos o las asociaciones empresariales. Se presenta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y esta le da un plazo de 20 días hábiles a los solicitantes para que identifiquen a todas las personas que forman parte del colectivo que pretende reducir la edad de jubilación», explica.

Estos tendrán que «recabar unos datos estadísticos» y «después se publica esta solicitud para que los interesados que se quieran personar en este procedimiento lo hagan en el plazo de diez días hábiles». Después se emitirá un informe «que se lo pasa al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que este a su vez tiene que emitir otro informe que se adjunta al anterior y que va directo a la Inspección de Trabajo para que vuelva a emitir otro informe».

«Este informe tiene que pasar a la comisión de evaluación para que este organismo emita otro informe. Recabamos todos los informes; se vuelven a remitir otra vez a la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social, que en un plazo de 10 días emite una resolución que puede ser estimatoria o desestimatoria», cuenta a la vez que deja claro algo muy importante: «Estos informes son preceptivos, pero no vinculantes. Es obligatorio pedirlos, pero después la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social puede tomar la decisión que considere».

«El propio Real Decreto establece que este trámite tiene que tener una duración máxima de seis meses», cuenta sobre el periodo de tiempo que tiene la Seguridad Social para dictar sentencia sobre las profesiones que se pueden incluir dentro de las que se apliquen coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

Por último, esta experta en Seguridad Social también deja otra reflexión. «Considero que el sector de la construcción sí que cumple los requisitos que establece el Real Decreto y que, por tanto, podría ser merecedor de la aplicación de estos coeficientes reductores, sobre todo porque trabajan en condiciones climáticas muy adversas», dice a la vez que manifiesta que el Gobierno puede modificar estas condiciones laborales «para que sean penosas y, en base a ese argumento, no aplicar estos coeficientes».