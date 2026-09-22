La fórmula de ElPozo para seguir siendo la marca más elegida por los hogares españoles

ElPozo Alimentación vuelve a liderar el ranking Brand Footprint 2026 de las marcas de gran consumo más elegidas en España. Una posición que mantiene desde hace once años y que se apoya en innovación, cercanía y una capacidad constante para adaptarse a los nuevos estilos de vida.

¿Qué hace que una marca consiga formar parte de la vida cotidiana de millones de personas durante años? En un mercado en el que las tendencias cambian, aparecen nuevas necesidades y los consumidores tienen cada vez más opciones, mantenerse en la cesta de la compra no es sencillo. ElPozo Alimentación lleva once años consecutivos demostrando que es posible.

Según el último informe Brand Footprint 2026, elaborado por Worldpanel by Numerator, los productos de ElPozo están presentes en el 73,2% de los hogares españoles, un punto más que el año anterior, y generan 112 millones de contactos anuales con el consumidor. Unos datos que vuelven a situar a la compañía como la marca de gran consumo más elegida en España.

El resultado adquiere todavía más relevancia cuando se observa su evolución. ElPozo es una de las cuatro únicas marcas del Top 50 que crece simultáneamente en los tres indicadores que analiza el estudio: hogares compradores, frecuencia de compra y contactos con el consumidor. Además, ocupa la primera posición en un mayor número de comunidades autónomas: Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias.

Los productos de ElPozo están presentes en el 73,2% de los hogares españoles

Pero detrás de estas cifras hay algo más que una posición en un ranking. Hay una estrategia construida durante décadas para entender qué buscan las personas y evolucionar al mismo ritmo que ellas.

Desde sus orígenes en Alhama de Murcia, en 1935, ElPozo ha evolucionado de una pequeña tienda familiar a una compañía de alimentación con presencia en más de 80 países. Un crecimiento sostenido que no solo ha preservado su esencia y sus valores, sino que también ha reforzado su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas de un consumidor en constante evolución.

ElPozo lleva once años liderando el Brand Footprint. Y, mientras los hábitos cambian, la compañía sigue buscando nuevas formas de estar cerca de quienes la eligen

Hoy existe un mayor interés por el bienestar, la alimentación equilibrada y las opciones que permiten cuidar la dieta sin renunciar a la comodidad. La respuesta de ElPozo se encuentra en una apuesta continuada por la innovación, con propuestas como Bienstar +Proteínas, en pechuga de pavo y pollo, o ElPozo 1954 Premium Gourmet, una gama sin aditivos reconocida recientemente con el sello Sabor del Año 2026 y el premio InnovaCción de Promarca.

La innovación, en este caso, no se limita al producto. También implica incorporar nuevas tecnologías, digitalizar procesos y utilizar herramientas como la inteligencia artificial para conocer mejor las tendencias y responder con mayor agilidad. El objetivo es el mismo que ha acompañado a la marca durante décadas: hacer que sus productos sigan encajando en la vida real de las personas.

Y esa vida real también incluye el deporte

La relación de ElPozo con la actividad deportiva comenzó en 1989, con la creación de ElPozo Murcia Fútbol Sala. Desde entonces, la compañía ha construido una amplia red de colaboraciones que hoy abarca diferentes disciplinas y generaciones. Carlos Alcaraz es uno de sus embajadores, mientras que deportistas como Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Álvaro Carpe, Máximo Quiles y Ana Carrasco también forman parte de este universo.

A ellos se suman clubes y proyectos como UCAM CB Murcia, Valencia Basket o FC Alhama ElPozo, además del apoyo al deporte paralímpico a través del Plan ADOP y distintas iniciativas de deporte inclusivo y talento joven.

La reciente incorporación del patrocinio de la Selección Española masculina y femenina lleva esta apuesta un paso más allá. ElPozo acompaña a La Roja hasta 2030, en una alianza que ha comenzado además en un momento especialmente simbólico: España ha vuelto a conquistar el Mundial de fútbol, convirtiéndose en la nueva campeona del mundo. Un triunfo que ha permitido a la marca compartir con la Selección y con millones de aficionados uno de los grandes momentos deportivos de los últimos años y que refuerza una conexión basada en valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la constancia y la superación.

Ahora, toda esta trayectoria adquiere una identidad común con el lanzamiento de ElPozo Sports Universe: Alimentamos lo que te mueve. El nuevo concepto reúne las diferentes alianzas deportivas de la compañía bajo un mismo universo y refuerza la conexión entre deporte, alimentación y estilos de vida activos.

La iniciativa también refleja una forma de entender el patrocinio que va más allá de colocar una marca en una camiseta o en una competición. El objetivo es generar contenidos y experiencias alrededor de los deportistas y equipos, acercando sus historias y sus valores a los consumidores.

Es, en definitiva, otra manera de estar presente.

Porque el liderazgo de ElPozo en los hogares españoles no se construye únicamente desde la alimentación. Se construye también desde la capacidad de acompañar a las personas en diferentes momentos de su vida: cuando buscan una opción práctica para el día a día, cuando quieren cuidar más su alimentación, cuando disfrutan de una comida especial o cuando encuentran en el deporte una motivación para superarse.

Esa capacidad de evolucionar sin perder la esencia ayuda a explicar por qué una marca nacida hace más de nueve décadas continúa siendo la más elegida por los hogares españoles.