La Seguridad Social lanza un importante aviso a quienes cobran el subsidio para mayores de 52 años y empiezan a trabajar: puede afectar a tu jubilación 

Los españoles que reciban el subsidio para mayores de 52 años tienen que tener precauciones si deciden aceptar una oferta laboral. La Seguridad Social ha lanzado un aviso a estos receptores de una de las ayudas del SEPE, ya que pueden realizar, por desconocimiento, una acción que les perjudique de cara a una futura pensión de jubilación. Juan Díez, experto laboral, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha dejado claro que estos ciudadanos tienen que tener una especial atención.

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas estrellas del SEPE que reparte a los ciudadanos que superen esta edad y hayan agotado sus prestaciones por desempleo. Su gran particularidad es que es de carácter vitalicio y cotizan para la próxima pensión de jubilación de estos ciudadanos, que, por cuestión de edad, lo tienen más difícil para reincorporarse al mercado laboral. Eso sí, hay que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo no superar unas rentas mínimas que se tienen que demostrar en la llamada Declaración Anual de Rentas.

La Seguridad Social también establece ciertas normas y una clara tiene que ver con los subsidiarios del subsidio para mayores de 52 años que vuelven a realizar una actividad laboral. No saber manejar los tiempos de esto puede afectar en una futura pensión de jubilación y, por ello, el experto Juan Diez ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha puesto en aviso a los beneficarios de esta ayuda del SEPE que es vital de cara a la futura pensión contributiva.

Si cobras el subsidio para mayores de 52 años y empiezas a trabajar

«Atención si cobras el subsidio para mayores de 52 años y tienes que aceptar una oferta de trabajo», comienza diciendo en el vídeo publicado en las redes sociales. «Hay algo que casi nadie cuenta y puede afectar a su pensión», dice antes de meterse de lleno en la materia.

«El subsidio para mayores de 52 años tiene una joya oculta y es que cotiza para la pensión por el 125% de la base mínima. Engorda su futura pensión sin que ustedes hagan nada», informa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de juan diez (@nachoibeno)

«Mucho cuidado si ustedes se ponen a trabajar. Repito, mucho cuidado si ustedes se ponen a trabajar», avisa sobre el caso de los perceptores de este subsidio que se pongan a trabajar. «Si aceptan un trabajo a jornada completa y compatibilizan con el subsidio, pasa lo siguiente: el SEPE deja de cotizar por ustedes durante este periodo. Porque la empresa es la que está cotizando. Hasta aquí es todo lógico y normal», afirma sobre el caso en que un beneficiario comience a trabajar a tiempo completo, algo que será diferente si el contrato es parcial.

«El matiz importante es este: si el trabajo es a media jornada, el SEPE sí sigue cotizando una parte por ustedes de forma proporcional al tiempo que se trabaja. Es decir, no se pierde toda la cotización del SEPE sólo la parte que cubre la empresa», cuenta y avisa sobre el dato desconocido.

«El dato que la gente ignora y puede costar mucho dinero. Esta compatibilidad tiene un plazo limitado: 180 días. Una vez agotado, si se mantiene el trabajo, el subsidio se suspende», dice a la vez que deja claro: «Recuerden 180 días y, lo más importante, ya no se podrá volver a compatibilizar el subsidio con un trabajo ni a jornada completa ni a jornada parcial. Se acabó esa opción».