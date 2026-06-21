Estos ciudadanos no podrán optar al subsidio para mayores de 52 años y el SEPE lo ha confirmado

Perder el trabajo a partir de cierta edad no es lo mismo que hacerlo con 30 o 40 años. A partir de los 50, encontrar una nueva oportunidad suele complicarse bastante más y, en muchos casos, se alarga durante meses o incluso años. Por eso, las ayudas públicas se convierten en un apoyo clave para evitar quedarse sin ingresos durante demasiado tiempo y en concreto, está el subsidio para mayores de 52 años del que mucho se habla, pero que pocos saben que dependiendo de ciertos requisitos, al margen de la edad, es posible que acabe siendo denegado por parte del SEPE.

Las cifras ayudan a entender la situación. En España hay más de 755.000 personas en paro mayores de 50 años, y más de medio millón supera ya los 55. Es un grupo amplio, con dificultades reales para reengancharse al mercado laboral y que, en muchos casos, depende de este tipo de prestaciones. Ahora bien, no todo el mundo puede acceder al subsidio para mayores de 52 años. El SEPE lo deja claro ya que hay condiciones que no se pueden saltar y que están dejando fuera a más personas de las que parece.

El requisito que deja fuera a muchos solicitantes del subsidio para mayores de 52 años

Hay una condición que marca la diferencia por encima del resto. Para poder cobrar este subsidio, es necesario haber cotizado lo suficiente como para acceder a una pensión de jubilación en el futuro. En la práctica, eso significa haber acumulado al menos 15 años de cotización a la Seguridad Social, de modo que si no se llega a ese mínimo, da igual cumplir el resto de requisitos: la ayuda no se concede. Es un punto que genera bastantes problemas, sobre todo entre quienes han tenido trabajos temporales, periodos sin cotizar o carreras laborales más irregulares. Muchos descubren este límite cuando ya han agotado el paro y esperan poder acogerse a este subsidio.

Cuánto se cobra realmente

En cuanto a la cuantía, el subsidio no cambia demasiado. Se calcula en función del IPREM y equivale al 80% de este indicador. Traducido a cifras actuales, son unos 480 euros al mes.

Pero no todo depende de la edad o de haber cotizado. El SEPE también revisa los ingresos del solicitante, y aquí entran bastantes cosas. No sólo el salario, si lo hubiera, sino también alquileres, cuentas bancarias, actividades económicas o cualquier otro ingreso. Si se superan los límites establecidos, la solicitud puede ser rechazada. Y no son casos raros, porque muchas veces pequeños ingresos adicionales hacen que no se cumpla este requisito.

Otro punto que suele generar dudas es qué se considera exactamente como renta. No siempre es tan evidente como parece. Por ejemplo, tener una vivienda en alquiler o ciertos ahorros puede influir directamente en el acceso a la ayuda.

Por eso, antes de solicitar el subsidio, es bastante habitual tener que revisar bien la situación económica personal ya que cualquier pequeño detalle, puede marcar la diferencia entre que la ayuda se conceda o que al final se acab denegando.

Otras condiciones que también influyen

Además de lo acabamos de mencionar, hay otros requisitos que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, haber agotado una prestación contributiva o encontrarse en situación legal de desempleo. Y en algunos casos también se exige haber cotizado un mínimo reciente, como 90 días en determinadas situaciones, aunque no se trata de una condición general como la de los 15 años, que sigue siendo el requisito decisivo.

A esto se suma además el control que hace el SEPE y si detecta que no se han declarado correctamente los ingresos o que hay algún incumplimiento, puede denegar la ayuda o incluso reclamar el dinero si ya se ha cobrado.

Por qué esta ayuda es tan importante

Aun con todas estas condiciones, el subsidio para mayores de 52 años sigue siendo una de las ayudas más relevantes dentro de las que concede el SEPE. No sólo por el ingreso mensual, sino porque sigue cotizando de cara a la jubilación.

En 2026, esa cotización se realiza sobre el 115% de la base mínima, lo que permite seguir sumando años en la vida laboral. Esto es clave para no perder derechos de cara a la pensión futura. Eso sí, este beneficio solo lo tienen quienes han podido acceder al subsidio cumpliendo desde el principio con todos los requisitos, incluido el de los 15 años cotizados.

Una ayuda que no es para todos

En la práctica, este subsidio funciona como una red de seguridad, pero con filtros bastante claros. No es automático ni universal, y hay perfiles que se quedan fuera incluso en situaciones complicadas. El principal obstáculo suele ser la cotización mínima, que marca quién puede acceder y quién no. Por eso, antes de iniciar el trámite, conviene revisar bien la situación personal. Porque en este caso, no cumplir un sólo requisito puede significar quedarse sin una ayuda que, para muchos, marca la diferencia.