El Banco de España avisa a los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años: puede ser una trampa total

El Banco de España ha hecho una advertencia sobre el impacto que tiene el subsidio para mayores de 52 años en la reincorporación laboral de este grupo de trabajadores que recibe la única ayuda del SEPE que es indefinida y cotiza para la jubilación. Este organismo ha detectado en su informe anual del año 2025 que este desincentivo a la reincorporación laboral tendría que ver con la sobrecotización que conlleva esta prestación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho el Banco de España sobre el subsidio para mayores de 52 años.

Se calcula que casi medio millón de las 2,3 millones de personas que se encuentran en situación de desempleo en nuestro país son beneficiarios del famoso subsidio para mayores de 52 años. Esta es la ayuda estrella del SEPE que entrega a las personas que, una vez superada esta edad, han agotado la prestación contributiva por desempleo y siguen sin encontrar trabajo. A los que cumplan con los requisitos, se les asigna una ayuda vitalicia de 480 euros que incluso cotiza para la jubilación.

«Si tienes 52 años o más y has agotado la prestación o subsidio por desempleo, conoce cuáles son los requisitos que debes cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años». Dice el SEPE en su página web sobre esta ayuda a la que pueden acceder los ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:

Acreditar situación legal de desempleo el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, habiendo cotizado al menos noventa días.

Tener 52 o más años de edad.

Estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial.

Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo, y haber suscrito el acuerdo de actividad.

Haber cotizado efectivamente en España por la contingencia de desempleo durante, al menos, seis años a lo largo de tu vida laboral.

Cumplir con el requisito de carencia de rentas propias.

Por lo que respecta a la duración y la cuantía, esta será de carácter indefinido hasta que el trabajador se reincorpore al mercado laboral y la cantidad será la correspondiente al 80% del IPREM. Además, el SEPE también informa que esta ayuda cotizará para la jubilación y por ello se tomará como base de cotización el 125 por cien de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

El Banco de España y el subsidio para mayores de 52 años

El Banco de España se ha pronunciado recientemente sobre el subsidio para mayores de 52 años y cómo repercute en la reinserción laboral en el Informe Anual 2025 que puedes consultar AQUÍ. Este organismo ha informado con datos oficiales sobre la probabilidad de encontrar empleo el próximo mes para individuos de 55 años que cobran el subsidio con cotización.

«Una parte relevante del desincentivo a la reincorporación al empleo que genera el subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años estaría asociada a la sobrecotización que conlleva esta prestación», informa el Banco de España como una de las causas principales por las que esta ayuda está haciendo que los mayores de 52 años tengan menos intención de volver al mercado laboral.

«No obstante, esta evidencia requiere de ciertas cautelas adicionales, ya que los datos que permiten separar el efecto de la sobrecotización del resto de las características del subsidio proceden exclusivamente de las variaciones del SMI independientes del IPREM, así como de los cambios de base de cotización entre el 100 % y el 125 % del SMI», informa el organismo dependiente del Gobierno.

Sobre ello, el SEPE avisa que uno de los requisitos para cobrar esta ayuda es firmar el acuerdo de actividad, que es: «El pacto o acuerdo escrito entre los servicios públicos de empleo y la persona trabajadora que demanda esos servicios, en el que se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes para incrementar la empleabilidad de esta última, teniendo en cuenta, en su caso, las necesidades de los colectivos prioritarios».