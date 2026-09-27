Un diputado del PSOE denuncia ante la Policía una carta con amenazas: «Llegó a la casa donde vivimos con nuestros hijos»

Alberto Mayoral de Lamo, diputado del PSOE en el Congreso, ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido una misiva con amenazas. «Ha llegado por carta, a nuestro nombre, con la dirección de nuestra casa, nuestro portal y nuestro piso. La casa donde vivimos con nuestros hijos», ha asegurado el político socialista a través de una publicación en la red social X, antes Twitter.

El propio representante del partido de Pedro Sánchez asegura que era una «amenaza dirigida a los dos», es decir, tanto a él como a su mujer. Fuentes socialistas informan de que la carta no tenía franqueo, lo cual indica que el autor de estas palabras ha entrado en el portal de la casa del diputado para introducir la carta en el buzón. Según indican desde la propia formación, la misiva aseguraba que tanto él como su esposa iban a «pagar por la traición» a España.

«Eso ha cruzado todas las líneas», lamenta Mayoral de Lamo en su publicación en redes. En su post, admite que se «puede criticar y se puede discutir» con ellos «cuanto se quiera», pero que «utilizar la dirección» de su familia para amenazarlos «no es debate político». «Es un intento de meternos miedo en nuestra propia casa», manifesta el representante del PSOE.

El diputado socialista ha mandado un mensaje a los autores de esa carta a través de su perfil oficial: «A quienes creen que así van a conseguir que bajemos la voz: no nos vais a asustar».

«Seguiremos defendiendo nuestras convicciones y una democracia en la que nadie tenga que temer por su familia por hacer política», señala. Y concluye que afrontan esta situación «con la cabeza alta» y «con toda la firmeza frente a las amenazas».

Mayoral de Lamo es diputado socialista por Córdoba desde diciembre de 2023, cuando tomó posesión del asiento que dejó Luis Planas, ministro de Agricultura. El político del PSOE ejerció como coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba hasta 2019. Además, también ha trabajado como autónomo prestando servicios a entidades deportivas profesionales, llegando a ser director de relaciones institucionales del Córdoba CF.