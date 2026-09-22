Adiós al recibidor tradicional: ésta es la nueva tendencia de 2026 para decorar la entrada de casa con más estilo y minimalismo

Durante años, el recibidor se ha concebido como una zona de la casa puramente funcional, en la que debía caber prácticamente de todo: un mueble auxiliar, un espejo, varios cajones, un perchero, objetos decorativos e incluso, en algunos casos, un zapatero. Sin embargo, la decoración de interiores está evolucionando hacia espacios más despejados, y la nueva tendencia para 2026 apuesta por decir adiós a los recibidores recargados y dar la bienvenida a espacios mucho más ligeros.

El objetivo es que cada elemento tenga una función concreta y que el conjunto transmita sensación de amplitud, orden y equilibrio. En este contexto, el lugar de ocupar casi toda la pared con un mueble voluminoso, la propuesta consiste en aprovechar el espacio vertical y combinar piezas pequeñas que permitan mantener libre la zona de paso. Una repisa flotante, un espejo vertical y un pequeño banco pueden ser suficientes para crear un recibidor práctico y con personalidad.

La nueva tendencia que sustituye al recibidor tradicional

Los muebles grandes resultan muy prácticos porque ofrecen una gran capacidad de almacenamiento, pero también hacen que visualmente el recibidor parezca más pequeños. Además, cuando se acumulan objetos sobre ellos, es fácil que el resultado termine transmitiendo una sensación de desorden. Por eso, una de las claves de la nueva decoración consiste en reducir el ruido visual, entendiendo como tal todo aquello que sobrecarga innecesariamente un determinado espacio.

Ahora, la pared adquiere mayor protagonismo. En lugar de llenar esta zona de la casa con muebles voluminosos, cada vez más arquitectos e interioristas optan por utilizar estantes flotantes que mantienen despejada la parte inferior. ¿El resultado? Un recibidor visualmente más limpio y acogedor. Frente a una consola tradicional, una repisa ocupa mucho menos espacio y puede cumplir prácticamente la misma función cuando no se necesita mucho almacenamiento. Sobre ella se puede colocar una pequeña bandeja para dejar las llaves, unas velas decorativas o algún elemento natural.

Además, existen modelos de diferentes materiales y acabados, por lo que es sencillo adaptarlos al estilo decorativo de la vivienda. Por ejemplo, un estante de madera aporta calidez a un recibidor de tonos neutros, mientras que el blanco encaja a la perfección con el minimalismo. Para viviendas modernas, también se pueden utilizar acabados en madera oscura, piedra o materiales con aspecto artesanal.

Otro de los elementos que encaja especialmente bien con esta propuesta es el espejo vertical, que ayuda a generar una mayor sensación de amplitud al reflejar la luz y parte del espacio. La tendencia de 2026 apuesta por diseños sencillos, con marcos discretos o incluso sin marco. También es posible utilizar un espejo de cuerpo entero colocado directamente sobre el suelo, siempre que la distribución permita hacerlo sin obstaculizar el paso.

El tercer elemento de la ecuación es el banco. No se trata de incorporar un banco grande con capacidad para almacenar multitud de objetos, sino de elegir una pieza compacta que cumpla una función concreta. Los bancos de madera encajan especialmente bien en ambientes de inspiración natural, mientras que los modelos tapizados pueden aportar una sensación más acogedora.

La pared como protagonista

Para el interiorista Erico Navazo, «el color es capaz de generar emociones y sensaciones, estimular o calmar: saber utilizarlo es clave además dotará al espacio de personalidad. Actualmente, se demandan interiores que reflejen la personalidad de quien los habita. En ese sentido, creo que para cada persona hay un color que le representa». Asimismo, «si se trabaja la luz técnica correctamente, se pueden utilizar colores profundos sin perder calidad lumínica. Además, atreverse con estos tonos aporta una sensación de exclusividad. Hace que la vivienda se sienta más única, más personal», según recoge Revista Interiores.

Los tonos burdeos aportan carácter y elegancia a los interiores en 2027, añadiendo profundidad sin alcanzar la intensidad de los rojos más vibrantes. Este color profundo, inspirado en los matices del vino, funciona especialmente bien en espacios pensados para relajarse y recibir invitados, creando una atmósfera cálida, acogedora y sofisticada.

El rosa palo, cálido, suave y muy versátil, permite crear ambientes tranquilos y acogedores sin que la estancia llegue a resultar demasiado dulce o recargada. Combina especialmente bien con tonos neutros de inspiración terrosa, verdes naturales e incluso con el blanco. Tanto si se utiliza como color de fondo como en pequeños detalles decorativos, el rosa palo aporta calidez y equilibrio.

El amarillo aporta una buena dosis de optimismo al recibidor. Desde tonalidades suaves y luminosas hasta matices dorados más intensos, este color lleno de energía puede transformar rápidamente el ambiente de una estancia. En lugar de limitar el amarillo a pequeños elementos decorativos, cada vez más proyectos de interiorismo apuestan por darle mayor protagonismo en las paredes, creando un fondo estimulante y lleno de personalidad. Se puede combinar con verdes naturales y tonos terrosos para conseguir una estética inspirada en la naturaleza, o potenciar su lado más alegre junto a rosas y azules.