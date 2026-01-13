Adiós a las paredes lisas: la tendencia de los años 70 que llega a España en 2026 y es más moderno y original

Después de décadas en las que las paredes lisas y minimalistas dominaron el diseño de interiores en España, una de las tendencias más icónicas de los años 70 regresa con fuerza en 2026: el papel pintado con relieve y estampados geométricos. Lo que en su momento fue sinónimo de modernidad y vanguardia, ahora se reinventa con colores más elegantes.

El regreso de esta tendencia responde a un cambio en la percepción de los interiores. Durante años, la máxima «menos es más» predominó en la decoración: paredes completamente blancas, tonos neutros y mobiliario minimalista. Sin embargo, en la última década, el interés por ambientes que transmitan personalidad y creatividad ha aumentado exponencialmente.

El sustituto de las paredes lisas que arrasa en 2026

A diferencia de las papeles lisas, el papel pintado de los años 70 se caracterizaba por sus formas geométricas atrevidas, líneas curvas, y una paleta de colores vivos que incluía tonos naranjas, verdes, marrones y mostaza. Ahora, en su reinterpretación para 2026, estas formas se mantienen, pero con un enfoque más sofisticado: los patrones se suavizan, los relieves son más sutiles y los colores combinan tonos neutros con detalles vibrantes.

El relieve en el papel pintado es un elemento clave de esta tendencia. Más allá del simple estampado, las paredes adquieren textura táctil, creando juegos de luz y sombra que aportan dinamismo a la decoración. Según los interioristas, «el relieve transforma por completo la percepción de un espacio. No sólo se ve diferente, sino que se siente distinto al tacto, lo que hace que la experiencia en la habitación sea más rica y envolvente».

Materiales e innovación tecnológica

Otra razón por la que esta tendencia se ha adaptado al 2026 es el uso de materiales modernos. Mientras que en los años 70 los papeles pintados eran principalmente de vinilo o papel, hoy se utilizan tejidos naturales, fibras recicladas y acabados sostenibles. Además, las técnicas de impresión digital permiten crear patrones personalizados a gran escala, adaptando cada diseño a las dimensiones exactas de la pared.

El resultado son superficies que combinan estética y funcionalidad. Por ejemplo, algunos papeles pintados incorporan acabados repelentes al polvo y la humedad, ideales para cocinas, baños o habitaciones infantiles. Otros, gracias a los avances en impresión 3D, ofrecen un relieve más pronunciado que genera efectos visuales casi tridimensionales.

Inspiración y uso en interiores

Los diseñadores recomiendan utilizar el papel pintado con relieve como punto focal en la habitación. Por ejemplo, un salón puede tener con una pared principal decorada con un patrón geométrico y el resto de las paredes lisas en tonos neutros, creando un equilibrio visual que resulta elegante y moderno.

Más allá de la estética, los expertos destacan que los patrones geométricos y los relieves pueden estimular la creatividad, mejorar el estado de ánimo y hacer que las personas se sientan más cómodas. Por eso, este regreso de los años 70 no es simplemente una cuestión de moda, sino también de bienestar.

Tendencias en decoración de interiores

TENDENCIAS EN DISEÑO DE INTERIORES 2026 El 2026 viene con espacios más cálidos, auténticos y llenos de identidad. Colores suaves combinados con acentos vibrantes, mobiliario de formas orgánicas que se transforma en protagonista, piezas decorativas con historia y materiales naturales que aportan textura y carácter. Una invitación a dejar atrás los espacios demasiado neutros y minimalistas, y atrevernos a crear interiores que realmente cuenten una historia 🤍 Y tú, ¿qué opinas de estas tendencias 2026? ¿Te sumas a ellas o prefieres quedarte con tu propio estilo? 👇

TMuller_interiorismo, un estudio de diseño de interiores, comenta lo siguiente: «Las tendencias en diseño de interiores para 2026 según Pantone destacan al Cloud Dancer, un blanco suave, como el color del año. Este tono se combina con tonos cálidos y terrosos, así como con verdes suaves y azules calmantes, dejando atrás los grises fríos y sumando acento vibrantes, como el fucsia y el ámbar, para aportar carácter a los espacios.

En cuanto a la decoración, la tendencia apunta hacia lo auténtico: piezas artesanales, objetos con historia y elementos únicos que confieren identidad a los ambientes. En el mobiliario, se imponen las formas orgánicas y curvas, dejando de lado los neutros más seguros. Así, aparecerán colores como los azules profundos, los terracota, los ocres, los minerales y el ciruela, aportando riqueza cromática y personalidad a los interiores.

Los muebles dejan de ser únicamente funcionales y se convierten en protagonistas casi escultóricos dentro del espacio. En cuanto a materiales y revestimientos, se priorizan las texturas naturales y duraderas, como la madera en tonos más oscuros, la piedra en pisos y muros, y los paneles texturizados, que añaden profundidad y carácter a cada estancia.

En resumen, los espacios de 2026 se caracterizan por más identidad, menos minimalismo y una narrativa propia: cada habitación cuenta una historia, combina colores, materiales y formas que reflejan la personalidad de sus habitantes».