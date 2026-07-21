La Justicia frena la fusión de Paramount y Warner para crear el mayor gigante audiovisual de EEUU

Los objetivos de Paramount con respecto a la compra de Warner Bros se están viendo truncados. En concreto, la Justicia ha paralizado temporalmente la creación del que sería el mayor grupo audiovisual de Estados Unidos, con el que Paramount aspiraría a rivalizar con Netflix y Disney. Así, esta fusión, que está valorada en unos 110.000 millones de dólares, se ha frenado tras la decisión de un juez federal de California de paralizar preventivamente el acuerdo al considerar que existe riesgo de que vulnere las leyes antimonopolio.

De esta forma, el proceso se ha paralizado durante 14 días mientras se analiza si se continúa con la fusión o si esta se queda bloqueada indefinidamente. No obstante, este no es el único problema con el que se encuentra esta compra, ya que también Paramount y Warner Bros están a la espera de una resolución sobre otra demanda antimonopolio interpuesta por una docena de Estados gobernados por demócratas contra la operación.

«Los estados que han iniciado el procedimiento presentan argumentos sólidos que indican que la operación debilitará la competencia de manera sustancial», escribe la jueza en la resolución. Y destaca que el escrito considera «demostrado» que la unión de ambos grupos «provocaría daños irreversibles» si se lleva a cabo antes de resolver el fondo del asunto.

Denuncia de posible monopolio

Por tanto, el origen de la causa reside en que California y otros 11 estados presentaron una demanda en Oakland el 13 de julio, que defiende que esta fusión crearía un gigante de los medios que podría causar una subida de los precios y reducir la calidad de la industria del cine y la televisión.

Además, estos gobiernos consideran que también es un riesgo que tras la fusión, Paramount recorte puestos de trabajo y comparta información sensible con Warner Bros. Unas circunstancias que no pueden revertirse fácilmente si finalmente la operación se declara ilegal. «Sería difícil, si no imposible, de deshacer», se indica en el escrito.

Mientras que Paramount considera que la demanda tergiversa la legislación antimonopolio y sólo perjudica al sector del entretenimiento. En abril de este año, la junta de accionistas de Warner Bros aprobó el acuerdo de fusión, que incluye a HBO, HBO Max, CNN y otros canales y estudios de cine y televisión. La luz verde llegó después de que la compañía de Skydance presentara una nueva oferta y Netflix decidiera retirarse.

Por otro lado, varias estrellas de Hollywood y más de 1.000 miembros de la industria cinematográfica también firmaron en abril una carta en contra de la adquisición al considerar que «intensificaría aún más la concentración de un panorama mediático ya de por sí limitado».