MAN presenta el nuevo eTGX: un camión eléctrico de 720 kilómetros que recarga del 20 al 80% en media hora

Un tráiler de 40 toneladas que va de Madrid a Barcelona sin parar a recargar. Sobre el papel, eso promete el nuevo MAN eTGX, la cabeza tractora eléctrica que el fabricante alemán estrenó en la feria IAA Transportation de Hannover el 14 de septiembre de 2026. Su versión más grande anuncia hasta 720 kilómetros por carga, y la marca habla de más de 600 en rutas reales.

¿Y cuando toca enchufar? Con el nuevo cargador de alta potencia, la batería pasa del 20 al 80% en unos 30 minutos, según MAN, menos que la pausa obligatoria de 45 minutos que todo camionero europeo debe hacer tras cuatro horas y media al volante. Vamos, que el camión se recarga mientras el conductor se toma el café.

Lo que cambia en la batería

La clave está en los módulos de batería. Cada uno guarda 92 kilovatios hora brutos, 88 utilizables, un 10% más de energía útil que la generación anterior con el mismo peso y tamaño. El kilovatio hora es la unidad de la factura de la luz, así que son cantidades enormes para lo que gasta una casa.

Son de química NMC (níquel, manganeso y cobalto) y MAN las monta en su planta de Núremberg, preparada para 100.000 unidades al año. ¿Cuántas lleva el camión? Depende. La tractora de dos ejes admite seis, 528 kilovatios hora netos, para 660 kilómetros.

La de tres ejes es la que da el titular. Por primera vez cabe una séptima batería en una tractora, 616 kilovatios hora netos, y de ahí salen los 720 kilómetros. Eso sí, esas cifras son de la propia MAN y todavía no hay pruebas independientes.

Media hora de enchufe a 750 kilovatios

El cargador de esa media hora se llama Megawatt Charging System (MCS), un conector para vehículos grandes que, según el consorcio CharIN que lo diseñó, admite hasta 1.250 voltios y 3.000 amperios. Es, digamos, la manguera gorda del surtidor de camiones.

En el eTGX la potencia máxima se queda en 750 kilovatios, el doble de los 375 del conector CCS, el mismo tipo de enchufe que usan los coches eléctricos. MAN fabrica en serie camiones con MCS en Múnich desde finales de julio de 2026 y dice ser la primera marca europea en hacerlo. Las primeras unidades irán llegando a clientes de España y de otros ocho países.

Un matiz. Con las baterías actuales, MAN da menos de 30 minutos con seis baterías y algo menos de 40 con siete. ¿Es un problema? Con la pausa del conductor sigue cuadrando, aunque más justo.

Un morro más largo para gastar menos

El nuevo eTGX se reconoce a simple vista porque el frontal ha crecido 120 milímetros. Esa nariz más larga, con una parrilla nueva y deflectores rediseñados, corta mejor el aire y permite gastar hasta un 3% menos, según el fabricante. Parece poco, pero en un camión que vive en la autopista suma mucho al año.

También mejora el freno regenerativo, el sistema que convierte el motor en una dinamo al frenar o bajar una cuesta y devuelve energía a la batería. Ahora recupera hasta un 20% más, con un máximo de 480 kilovatios en la versión de 440 kilovatios (598 CV). Y la carga útil sigue en 25 toneladas con un semirremolque normal, igual que una diésel, asegura la marca.

Por qué tanta prisa por electrificar

La respuesta está en la normativa. La Unión Europea obliga a que los camiones pesados nuevos emitan un 45% menos de CO2 en 2030, un 65% menos en 2035 y un 90% en 2040, y recuerda que estos vehículos generan más de un cuarto de las emisiones del transporte por carretera. Sin camiones eléctricos que aguanten rutas largas, esos objetivos son papel mojado.

De momento, el mercado va despacio. En el primer semestre de 2026 los camiones eléctricos fueron el 4,8% de las matriculaciones en la UE, frente al 3,6% de un año antes, y el diésel aún se lleva el 92,1%. El grupo Traton, dueño de MAN y Scania, vendió 887 camiones eléctricos en ese periodo, más del doble que un año antes.

Alexander Vlaskamp, presidente de MAN Truck & Bus, habló del siguiente gran paso hacia la descarbonización del transporte de larga distancia. La compañía sostiene que un eléctrico sale hasta un 13% más barato que un diésel a los cinco años, contando todos los costes, aunque no ha dado precio ni fecha de entrega. Claro que, cuando llegue, tendrá que competir con las marcas chinas que ya inquietan a Bruselas.

La nota de prensa oficial del nuevo eTGX se ha publicado en la sala de prensa de MAN Truck & Bus.