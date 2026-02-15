El precio de los alimentos no para de crecer, ya que huevos, café, hortalizas y frutas tropicales son los productos que más han disparado sus precios en España en el último año (desde enero de 2025 a enero de 2026), con alzas que superan en todos los casos los dos dígitos.

Hay que destacar que los huevos se han encarecido un 30,7% en el último año, mientras que el café y sus sucedáneos han subido de precio un 13,1%; las hortalizas cultivadas por su fruto, frescas o refrigeradas, han elevado sus precios un 12,6%, y las frutas tropicales, dátiles e higos son un 11,8% más caras que hace un año, según los últimos datos del IPC de enero publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

También destacan las subidas interanuales de precios del chocolate, el cacao y productos alimenticios a base de cacao (+9,5%), los frutos secos naturales con o sin cáscara (+8,1%), los despojos comestibles (+7,5%), otras hortalizas frescas o refrigeradas (+6,9%), los cítricos frescos y las frutas frescas de hueso y de pepita (+6,6% en ambos casos) y la carne fresca, refrigerada o congelada (+6,5%).

En el otro extremo, entre los pocos productos alimenticios que se han abaratado el último año destacan los aceites vegetales (-20,6%), el azúcar de caña y de remolacha (-4,9%), las patatas y otros tubérculos y las legumbres verdes, frescas o refrigeradas (-3,2% en ambos casos), otras frutas frescas (-2,8%), y macarrones, tallarines, cuscús y pastas alimenticias similares (-2,4%).

Mientras que dentro de la subclase de los aceites vegetales se encuentra el aceite de oliva, que en el último año ha bajado de precio un 24,1%. No obstante, el oro líquido acumula un incremento del 64% desde enero de 2021.

Los alimentos que más suben de precio en enero

En valores mensuales, las hortalizas cultivadas por su fruto, frescas o refrigeradas, dispararon sus precios en enero respecto al mes anterior, con un alza del 10,3%.

Otros aumentos destacables fueron los de las legumbres verdes, frescas o refrigeradas (+8,7%); las bebidas espirituosas y licores, así como el vino de uva (+3,4% en ambos casos); el pescado fresco, refrigerado o congelado, la cerveza y los aceites vegetales (+2,7% en los tres casos); las bayas frescas (+2,3%); los zumos de frutas y hortalizas (+1,4%), y refrescos y hielo, helados y sorbetes, con un alza mensual en los dos casos del 1,3%.

Los huevos, por su parte, se encarecieron un 0,4% en enero respecto al mes anterior, acumulando su quinto repunte mensual consecutivo, mientras que el aceite de oliva subió de precio un 3%, y suma cuatro meses seguidos de alzas mensuales.

En el lado de los descensos, los productos alimenticios que más se abarataron en enero fueron las otras frutas frescas (-5,1%); las frutas tropicales, dátiles e higos (-3,8%); los cereales de desayuno (-1,2%); los cítricos frescos (-0,6%), y los alimentos preparados (-0,5%).