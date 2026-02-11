El Gobierno de Pedro Sánchez no para de presumir de que la subida salarial media pactada en convenio arranca en el 2,87% en enero. Sin embargo, a pesar de este incremento, el precio de los alimentos no para de subir, y en el mes de enero los alimentos y las bebidas no alcohólicas ya cuentan con una subida del 17,41%, según los últimos datos del INE.

Así, la cesta de la compra es cada vez más cara en España, pues sube con mucha más fuerza que los sueldos, lo que deteriora de forma contundente el poder adquisitivo de los españoles y explica por qué los índices internacionales de riesgo de pobreza sitúan al país en una situación tan complicada.

No obstante, no es lo único que ha subido, ya que el precio de los restaurantes y de los hoteles también se ha incrementado un 17,03%. Esto se debe principalmente al aumento del turismo fuera de temporada en España, que cada vez es mayor, incluso en comparación con el resto de Europa. Como consecuencia de ello, la tarifa media diaria de los hoteles ha subido de los 205,23 euros hasta los 215,02 euros en 2025, lo que supone un incremento de precios del 4,8%.

Los alimentos que más suben de precio

Si se comparan los precios de 2024 frente a los de 2025, los huevos son uno de los alimentos que más ha subido, ya que su precio se ha incrementado en un 22,7%. En la segunda posición de los alimentos que más han subido de precio durante el 2025 se encuentran las frutas, cuyo coste se ha incrementado un 7,2%, con respecto al año anterior, según los datos del último informe anual de marketing de Nielsen.

Le sigue el pescado, debido a que su precio ha crecido un 5,5% de 2024 a 2025. Después, encontramos las verduras con un incremento del 4,4%, y la carne con una subida del 4,2%. Y en último lugar, se encuentra el pan con una elevación de su precio en 2025 del 2,1%.

Aumento del precio de la cesta de la compra en 2025

La inflación acumulada en los últimos años también ha obligado a tomar medidas a muchos hogares. De esta forma, la cesta de la compra de alimentos ha pasado de tener un precio de 100 euros en 2019 a costar 133 en 2025, según el último informe anual de marketing de Nielsen.

La consecuencia de este incremento de precios se reflejan en las opiniones de los consumidores, ya que, según la encuesta de Nielsen, el 38% de las personas preguntadas asegura que gastará menos en el consumo fuera del hogar, mientras que un 30% afirma que piensa cambiar a una marca de menor precio, como las marcas blancas.

Por otro lado, el 29% de los consumidores piensa en dejar de comprar ciertos productos para centrarse sólo en los artículos que son esenciales, y el 23% asegura que va a comprar con más frecuencia en tiendas con grandes descuentos.