El aumento del turismo fuera de temporada en España cada vez es mayor, incluso en comparación con el resto de Europa. Como consecuencia de ello, la tarifa media diaria de los hoteles ha subido de los 205,23 euros hasta los 215,02 euros en 2025, lo que supone un incremento de precios del 4,8% y, por tanto, uno de los incrementos de precios más rápidos de Europa. Esto se debe, principalmente, a una llegada más regular y equilibrada de visitantes durante todo el año.

En concreto, los precios alcanzaron su máximo en julio y agosto, con 245,91 euros y 249,34 euros, respectivamente, las tarifas crecieron más rápido fuera de los meses de verano.

Por otro lado, enero registró el mayor incremento porcentual, con un 9,5%, pasando de 148,06 a 162,14 euros. Le sigue abril, cuando aumentó un 6,8% hasta los 206,53 euros. Diciembre, con una subida del 6,4%, llegó hasta los 190,51 euros, mientras que mayo, con un avance del 6,4%, llegó a registrar 219,05 euros, según el informe Hotel Booking Trends de SiteMinder.

Por tanto, esta fortaleza de los precios más allá del pico veraniego refleja un cambio significativo en los patrones de llegada de los viajeros.

El verano, como es habitual, volvió a concentrar la mayor actividad en 2025, con agosto aportando el 11,19% de las estancias anuales en los hoteles españoles y julio el 10,61%. Sin embargo, los periodos de temporada baja recortaron distancia: la cuota de abril pasó del 8,01% de las llegadas anuales al 8,41%; la de octubre creció del 9% al 9,09% y la de noviembre subió del 6,84% al 6,96%, en línea con la tendencia global que avanza hacia una estacionalidad más suave.

El turismo nacional en hoteles se fortalece

España se mantuvo entre los destinos más internacionales en 2025, con un 59,07% de las estancias realizadas por huéspedes extranjeros. No obstante, la cuota de viajes nacionales ganó peso, alcanzando el 40,93%, frente al 39,65% de 2024, reflejando la tendencia global hacia una mayor demanda interna pese al alza de tarifas hoteleras.

Asimismo, los hoteles españoles siguieron destacando por contar con estancias más largas. En 2025, el 61,5% de las reservas fueron de una noche, frente a la media global del 73,1%, lo que sitúa a España, junto con Portugal, entre los destinos europeos donde los huéspedes prolongan más su estancia.

Los viajeros siguieron planificando con más antelación que la media global, con un plazo medio de reserva de 39,17 días, frente a los 32,15 días a nivel mundial. Mientras, las cancelaciones se mantuvieron prácticamente estables en un 24,14% interanual, por encima de la referencia mundial del 19,15%.

Más turismo fuera de temporada alta

A principios de 2026, los datos mostraron una fuerte desestacionalización del turismo en España. En diciembre de 2025, llegaron 5,3 millones de turistas internacionales, un 0,4% más que en el mismo mes de 2024, evidenciando una sólida llegada de visitantes fuera de la temporada alta de verano.

Mientras que para 2026, se espera que el turismo internacional en España continúe su tendencia al alza tras batir récords en 2025, con previsiones que sugieren un crecimiento moderado del 2,4% al 3,7% en las llegadas. El sector apunta a superar la cifra de 97 millones de visitantes, acercándose a la barrera de los 100 millones de turistas extranjeros, con un impacto económico positivo y un alto porcentaje de españoles (84%) dispuestos a viajar.