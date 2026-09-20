EEUU permite empezar a construir dos pequeños reactores nucleares antes de tener la licencia completa y Holtec asume el “riesgo de obra”

Nadie construye una casa sin licencia de obras. Pues en la energía nuclear de Estados Unidos acaba de pasar algo parecido. La Comisión Reguladora Nuclear (NRC), que da las licencias a las centrales, ha autorizado a Holtec a levantar los muros de la excavación de dos pequeños reactores en Covert, junto al lago Míchigan, antes de tener el permiso que exige esa obra.

La decisión se firmó el 28 de agosto de 2026 y se anunció el 15 de septiembre. Afecta al proyecto Pioneer, dos unidades de un reactor modular pequeño, el SMR-300, que sumarían 680 megavatios, casi tanto como el reactor grande de Palisades, ahí al lado. ¿Significa eso que las nuevas centrales están aprobadas? Ni de lejos.

Qué ha autorizado exactamente la NRC

La ley estadounidense impide construir las estructuras importantes para la seguridad de una central sin permiso de construcción o, al menos, una autorización de trabajos limitados, un permiso parcial para los cimientos. Holtec pidió una exención a esa norma el 31 de diciembre de 2025, con la primera parte de su solicitud.

Lo concedido es una excepción puntual. Cubre los muros que sujetan las paredes del hoyo, las barreras que frenan el agua del subsuelo y la mejora del terreno bajo los reactores y la sala de turbinas. Una evaluación ambiental previa, publicada el 25 de agosto, no vio impactos significativos sobre el terreno, las aguas ni la fauna.

Unos muros que se quedarán enterrados

¿Por qué hacía falta una exención para unos simples muros? Porque no son provisionales. Hablamos de muros pantalla de hormigón armado, pantallas de tierra y cemento y barreras contra el agua, sujetas con anclajes y puntales a medida que la excavación gana profundidad.

Piensa en un aparcamiento subterráneo. Cuando la obra termina, esos muros se quedan bajo tierra para siempre y, según los documentos oficiales, no cumplirán ninguna función en la central acabada. Por eso la NRC los consideraba parte de la construcción.

El permiso obliga a vigilarlos con sensores que detectan si un muro se inclina o si un anclaje soporta más carga de la prevista. Holtec también avisará cuando las excavaciones estén abiertas para que los inspectores puedan estudiar el terreno.

Quién asume el riesgo si algo falla

El regulador ha sido muy claro. Esta exención no lo compromete a conceder después la autorización de trabajos limitados ni el permiso de construcción. Si la solicitud acabara rechazada, Holtec se quedaría con un agujero apuntalado y el dinero gastado.

¿Y por qué aceptó la NRC? Sus técnicos argumentan que arrancar esos muros después sería poco práctico por su coste, que no afectan a la seguridad de los futuros edificios y que retrasar el proyecto supondría aplazar 680 megavatios de energía limpia para Míchigan.

Cómo es el reactor SMR-300

El SMR-300 es un reactor de agua a presión de tamaño reducido, como la mayoría de las centrales del mundo pero en pequeño. Cada unidad rondaría los 340 megavatios eléctricos, según la empresa, y el diseño está pensado para durar 80 años.

Holtec presume de sus sistemas de seguridad pasiva, que enfrían el reactor sin corriente de la red gracias a un depósito de agua que lo rodea y a baterías de 72 horas. De momento son promesas de diseño que la NRC todavía tiene que evaluar.

Dinero federal y plazos hasta 2030

El proyecto no camina solo. En diciembre de 2025 el Departamento de Energía eligió a Holtec y a la eléctrica pública TVA para un programa de hasta 800 millones de dólares (unos 696 millones de euros). A Holtec le tocan 400 millones de dólares (unos 348 millones de euros), que se liberan por hitos.

¿Y los plazos? La NRC prevé el borrador del estudio de impacto ambiental para finales de octubre de 2026 y los informes definitivos para marzo de 2027, si se cumple el calendario. Holtec confía en arrancar la construcción a mediados de 2027 y estrenar los reactores a principios de la década de 2030.

El emplazamiento tiene historia. La central grande de Palisades, de 805 megavatios, cerró en mayo de 2022 y aspira a ser la primera nuclear del país que vuelve a funcionar tras entrar en desmantelamiento. El 30 de agosto de 2026 empezó a cargar combustible de nuevo. Vamos, que esta orilla del lago se ha convertido en un laboratorio nuclear y la pala ya puede entrar.

La nota de prensa oficial se ha publicado en la web de Holtec International.