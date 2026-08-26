Una máquina capaz de arrancar 10 toneladas de sal por minuto está excavando un nuevo almacén nuclear bajo Nuevo México, pero lo más extraño ocurre después

En el desierto de Nuevo México, una excavadora pesada de varias toneladas empezó a trabajar a finales del año 2023 sobre una formación de sal de unos 250 millones de años de antigüedad.

De esta manera arrancó la excavación del Panel 11 de la Planta Piloto de Aislamiento de Residuos, conocida como WIPP. Se trata del primer nuevo espacio de almacenamiento que el complejo empezaba a construir en aproximadamente una década.

Lo más curioso de este lugar no es únicamente que se encuentre a gran profundidad. En WIPP, la propia sal se desplaza lentamente y termina cerrando el espacio alrededor de los residuos.

Eso no significa, que se prescinda de los sistemas de protección ya que los los recipientes siguen siendo necesarios y los paneles se sellan con la propia sal extraída y con barreras de acero.

La máquina corta diez toneladas de sal por minuto

Para excavar, el equipo usa una excavadora continua equipada con un tambor giratorio que va arrancando la sal de las paredes. El operario controla el equipo a distancia desde un una posición protegida detrás del cabezal.

Mientras, los brazos de la excavadora recogen el material desprendido y lo llevan hasta una cinta transportadora. Esta máquina puede llegar a mover hasta diez toneladas de sal por minuto, según los datos del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Cada panel está formado por siete salas de unos 91 metros de largo, diez metros de ancho y algo más de cuatro metros de altura.

Para abrirlas es necesario extraer alrededor de 120.000 toneladas de sal y luego instalar la electricidad, los sistemas de ventilación y los equipos de vigilancia.

¿Por qué la sal acaba cerrando las cámaras?

La sal a esa profundidad, es un material que no se comporta como una roca completamente rígida. La enorme presión que existe bajo tierra hace que la sal se deforme muy lentamente, reduciendo poco a poco el espacio excavado hasta terminar rodeando los residuos.

Precisamente por eso, WIPP abre las salas con unas dimensiones algo superiores retrasando la minería hasta que el espacio esté disponible cuando realmente se necesiten.

Mientras se realiza la operación, los trabajadores refuerzan los techos y las paredes se refuerzan con pernos y mallas para que exista protección y seguridad. Con el paso del tiempo, el movimiento se convierte en una ayuda como aislamiento de material del entorno.

¿Qué residuos recibirán el Panel 11?

WIPP no está destinado a almacenar el combustible gastado de las centrales nucleares. Su función es recibir residuos transuránicos procedentes principalmente de actividades relacionadas con la defensa, como ropa, herramientas, tierra o escombros contaminados con elementos radioactivos.

Sandia National Laboratories lo considera el único depósito geológico profundo de Estados Unidos autorizado y operativo para este tipo de residuos. La instalación lleva funcionando desde 1999 y se encuentra a unos 42 kilómetros de Carlsbad.

Los residuos tienen que transportarse en recipientes que cumplen una serie de requisitos específicos y, además, superar los criterios de aceptación. Esto es importante, ya que llamarlo simplemente «basura nuclear» puede llevar a pensar en combustible de un reactor, cuando en realidad no es el caso.

El Panel 11, junto con el futuro Panel 12, no supone un aumento del límite legal de almacenamiento. La Agencia de Protección Ambiental autorizó ambos paneles como espacios de reemplazo el 31 de julio de 2025. Por su parte, Nuevo México ya los había incorporado al permiso estatal en 2023.

El comienzo de la excavación tampoco significaba que el Panel 11 estuviera listo para llenarse. Antes había que completar la mina, instalar todos los sistemas necesarios y certificar que el espacio cumplía los requisitos.

Mike Marksberry, responsable de minería y operaciones subterráneas de SIMCO, ya aclaró que excavar un panel es un enorme trabajo de equipo.

La nota de prensa oficial sobre el Panel 11 se publicó en el Departamento de Energía de Estados Unidos.