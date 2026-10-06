Parecen botas de montaña, pero en realidad son el nuevo éxito de Adidas para esta temporada de otoño

El cambio de temporada es el momento perfecto para revisar el armario y actualizar aquellas prendas y accesorios que utilizamos a diario. Con la llegada del otoño, el calzado adquiere especial importancia: las temperaturas bajan, aparecen días más húmedos y necesitamos modelos que combinen comodidad, protección y estilo. Renovar las zapatillas es una opción gracias al nuevo éxito de Adidas para otoño que parecen botas de montaña.

Adidas recupera su inspiración retro con las winterhill spzl F.C., unas zapatillas que apuestan por una estética atemporal y versátil. Es un modelo pensado para quienes buscan incorporar referencias clásicas a un armario contemporáneo. City Magazine asegura que las Winterhill SPZL FC están diseñadas para condiciones otoñales y diversos tipos de terreno, desde el asfalto urbano hasta senderos naturales. Su diseño parte de las tradicionales siluetas asociadas a la cultura de las terrazas y las actualiza mediante una combinación de materiales y una estética sobria. El resultado es un calzado fácil de integrar en diferentes estilismos, desde conjuntos deportivos hasta propuestas más urbanas.

El nuevo éxito de Adidas para otoño

Las winterhill spzl F.C., disponibles por 180 euros, reúnen varios elementos que explican su protagonismo dentro de la colección adidas Originals. Estas son sus principales características:

Diseño atemporal: su estética parte de las clásicas zapatillas, una referencia que continúa presente en la moda urbana. La silueta permite crear looks actuales sin depender de tendencias pasajeras.

Inspiración retro: el modelo recupera códigos de inspiración vintage y los combina con una propuesta pensada para el uso cotidiano. Es precisamente este equilibrio entre pasado y presente lo que aporta personalidad a las zapatillas.

Horma clásica: la proporciona una estructura versátil que facilita su combinación con diferentes tipos de prendas, desde pantalones deportivos hasta vaqueros.

Combinación de materiales: el empeine está confeccionado en cuero y textil, una mezcla que aporta variedad visual y una apariencia rica en textura.

Interior suave: el forro y la plantilla son de material textil y están pensados para proporcionar una sensación confortable durante el uso diario.

Suela de goma resistente: la suela está fabricada con otros materiales y destaca por ofrecer una adherencia segura, un aspecto especialmente interesante para los desplazamientos cotidianos durante el otoño. “Tiene suela de goma resistente, diseñada para ofrecer un buen agarre en diferentes superficies”, reafirma City Magazine.

Color utility black: este tono facilita la combinación con prendas de distintos colores y estilos. El negro, además, encaja especialmente bien con la paleta habitual de otoño.

Ideas de looks para combinar con el nuevo éxito de Adidas

Con chándal: una de las combinaciones que propone Adidas es llevarlas con un chándal. Para conseguir un resultado sofisticado, se puede apostar por un conjunto en negro, gris o azul marino y añadir las zapatillas como elemento protagonista.

Con vaqueros rectos: unos jeans de corte recto y una camiseta básica crean una combinación sencilla para el día a día. Una sobrecamisa o una cazadora ligera completa el look de otoño.

Con pantalón cargo: los pantalones cargo aportan un aire urbano que encaja con la inspiración retro de las zapatillas. Para equilibrar el conjunto, se puede elegir una camiseta lisa y una chaqueta de corte estructurado.

Con pantalón de vestir: para mezclar códigos deportivos y más formales, las winterhill spzl F.C pueden combinarse con un pantalón de vestir de corte sencillo, un jersey fino y un abrigo.

Con prendas monocromáticas: un estilismo compuesto por diferentes prendas negras permite destacar las texturas del calzado y conseguir una estética minimalista. «Se pueden combinar con prendas de color verde oliva, beige, marrón, gris y negro, y crean un contraste interesante con piezas más sencillas como unos vaqueros rectos y una camiseta básica», afirma City Magazine.

Con falda midi y jersey: para un estilismo femenino y urbano, combina las winterhill spzl F.C con una falda midi, un jersey de punto y una chaqueta corta. El contraste entre la silueta deportiva de las zapatillas y el movimiento de la falda crea un conjunto actual y equilibrado.

Consejos para llevar y cuidar estas zapatillas

Apuesta por prendas básicas

Al tratarse de unas zapatillas con una marcada inspiración retro, combinarlas con básicos permite que su diseño tenga mayor protagonismo.

Juega con las texturas

Durante el otoño, mezcla denim, punto, algodón, cuero o tejidos técnicos para crear conjuntos con mayor profundidad visual.

Aprovecha su color negro

El Utility Black permite combinarlas con tonos neutros como gris, beige, blanco, marrón o azul marino.

Equilibra las proporciones

Si eliges un pantalón ancho o cargo, una parte superior más estructurada puede ayudar a crear un conjunto proporcionado.

Mantén el calzado limpio

Al incorporar cuero y textil en el empeine, conviene seguir las recomendaciones de cuidado indicadas por el fabricante y evitar productos que puedan dañar los materiales.