Olvídate del delineador blanco para agrandar los ojos: este es el color que debes usar en su lugar

El maquillaje está lleno de pequeños trucos que prometen transformar el rostro en cuestión de minutos. Desde aplicar el colorete de una determinada manera para conseguir un efecto lifting hasta utilizar un tono concreto de labial para aportar más luz a la cara. Sin embargo, no todas las técnicas funcionan igual en todos los rostros y, en ocasiones, basta con cambiar ligeramente el color de un producto para conseguir un resultado completamente diferente.

En el caso de los ojos, uno de los trucos más conocidos para conseguir una mirada aparentemente más grande es utilizar delineador blanco en la línea de agua. Su acabado claro refleja la luz y hace que el ojo parezca más abierto. Una técnica que lleva años formando parte de los neceseres de quienes buscan una mirada más despierta.

Pero existe una alternativa que puede resultar mucho más discreta. La experta en belleza Rose Siard ha puesto el foco en un tono poco habitual para esta zona del rostro: el verde muy claro. Una opción que consigue iluminar la mirada sin generar el contraste tan evidente que puede producir el blanco.

El truco del delineador blanco para agrandar los ojos

El lápiz blanco se ha convertido durante décadas en uno de los recursos más sencillos para modificar visualmente la forma de los ojos. Aplicado sobre la línea de agua inferior, consigue que esta zona parezca más amplia y luminosa, haciendo que la mirada se vea más abierta.

El problema es que el resultado puede ser demasiado evidente, especialmente cuando se busca un maquillaje natural. El contraste entre el blanco del lápiz y el tono rosado del interior del párpado puede hacer que el maquillaje se perciba más artificial.

Por eso, cada vez son más las técnicas que buscan conseguir el mismo efecto de amplitud, pero de una manera mucho más integrada con el rostro. Y ahí aparece una alternativa que puede sorprender: el delineador verde pastel.

El verde claro puede convertirse en el nuevo aliado de la mirada

La propuesta de Rose Siard parte de una idea muy conocida en maquillaje: la teoría del color. Los tonos verdes se utilizan habitualmente para neutralizar las tonalidades rojizas, por lo que pueden resultar especialmente interesantes cuando se aplican en zonas en las que existe cierta rojez.

La línea de agua es precisamente una de ellas. El interior del párpado puede presentar naturalmente un tono rojizo y, además, factores como el cansancio o la falta de sueño pueden hacer que la mirada parezca todavía más apagada.

Aplicar un verde muy pálido, prácticamente pastel, permite neutralizar visualmente parte de esa tonalidad y aportar luminosidad al contorno del ojo. El resultado busca parecerse al efecto del lápiz blanco, pero sin crear una línea tan marcada.

Además, se puede llevar ligeramente más allá de la línea de agua y difuminar el producto con una brocha pequeña para conseguir una transición más suave. De esta manera, el color queda integrado en el maquillaje y no se convierte en el protagonista de la mirada.

¿Es mejor el verde que el blanco para agrandar los ojos?

No necesariamente. La elección depende, sobre todo, del resultado que se quiera conseguir. El blanco continúa siendo una buena opción cuando se busca un efecto muy luminoso y evidente, especialmente en maquillajes más intensos o de noche.

El verde claro, en cambio, puede ser una alternativa interesante para quienes prefieren un resultado más sutil. Al neutralizar las rojeces y aportar luminosidad, consigue que la mirada parezca más descansada sin que resulte tan evidente que se ha utilizado un lápiz de color.

Por eso, más que sustituir definitivamente el delineador blanco, la propuesta consiste en incorporar un nuevo tono al neceser y utilizarlo según el efecto que se quiera conseguir.

Al final, pequeños cambios como este pueden modificar por completo un maquillaje. Y cuando se trata de agrandar visualmente los ojos, no siempre hace falta recurrir al blanco: un verde muy claro puede convertirse en una alternativa mucho más discreta y natural.