Enésimo escandalo de Infantino: el portero de la RD Congo no tenía los papeles en regla y la FIFA ocultó la alineación indebida

De escándalo en escándalo y tiro porque me toca. Como aquel juego de mesa. Hace tiempo que Gianni Infantino, ergo la FIFA también, va de oca en oca. La última está relacionada con la inelegibilidad del portero de la RD del Congo para disputar la clasificación mundialista y el Mundial, asunto que la FIFA reconoció en privado, pero decidió ocultar. Decisión que desembocó en la participación del portero en el Mundial hasta dieciseisavos de final, instancia en la que Inglaterra se impuso a la RD Congo.

Los funcionarios legales de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, habían determinado en privado que la República Democrática del Congo estaba alineando a un jugador inelegible, según documentos internos y correspondencia revisados por The New York Times y un alto funcionario que estuvo directamente involucrado en el caso, quien habló bajo la condición de anonimato para discutir asuntos sensibles. Tal infracción normalmente significa que un equipo perderá cualquier partido en el que el jugador no era elegible.

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